Τις ανακοινώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, ο Στέφανος Κασσελάκης «έπαθε... Τσίπρα», ενώ τον χαρακτηρίζει «νέο πολιτικό Χουντίνι» που «έταξε λεφτά από μειώσεις φόρων χωρίς καμία κοστολόγηση».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση η κ. Χατζηδάκη:

Ο Κασσελάκης «έπαθε…Τσίπρα» και έταξε τα πάντα στους πάντες. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι μένει πιστός στις παραδόσεις αυτού του κόμματος. Ανεύθυνες υποσχέσεις και ακατάσχετη παροχολογία!

«Έπαθε… Τσίπρα» και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο. Αμετανόητοι μετά τη διπλή ήττα των εκλογών του 2019 και του 2023, συνεχίζουν τα ίδια πολιτικά παραμύθια.

Και το κάνουν ισοπεδώνοντας τις κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών στο πεδίο της Οικονομίας αλλά και τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση και που κατατάσσουν την Ελλάδα πολύ ψηλά σε ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και προσέλκυση επενδύσεων σε ολη την Ευρώπη.

Ως ένας νέος «πολιτικός Χουντίνι» έταξε λεφτά απο μειώσεις φόρων χωρίς καμιά κοστολόγηση! Και χωρίς επίγνωση φυσικά των συνεπειών για τον προϋπολογισμό και την Οικονομία. Ενώ ξέχασε επίσης πως από την παρούσα Κυβέρνηση πάνω από 50 φόροι έχουν μειωθεί ή καταργηθεί. Έταξε επενδύσεις ενώ αυτές ανεβαίνουν συνεχώς και σταθερά από το 2019 και μετά. Και οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν σημειώσει ρεκόρ τελευταίας 20ετίας. Υποσχέθηκε επίσης αύξηση εισοδήματος ενώ σταθερή πολιτική της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων με αύξηση του μέσου μισθού πάνω από τον πληθωρισμό (19%) και του κατώτατου μισθού κατά 20%, ενώ επίκειται και νεα αύξηση του μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Παριστάνει ότι αγνοεί επίσης πως για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια δόθηκαν σημαντικές αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους (1.476 ευρώ το όφελος για τον μέσο δημόσιο υπάλληλο από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το 2023 και 2024) ενώ και οι τριετίες «ξεπάγωσαν» πολύ νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα.

Αφήνουμε τον Προεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους υποστηρικτές του στην πολιτική τους περιδίνηση. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια πορεία που συνδυάζει την υπεύθυνη οικονομική πολιτική με την κοινωνική δικαιοσύνη.





