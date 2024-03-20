Χρηματιστήριο: Στις 1.414,04 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,75%

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.414,04 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 42,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,31%), της Εθνικής (+2,00%), του ΟΠΑΠ (+1,97%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,64%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,99%), της Quest Συμμετοχών (-0,68%) και της Lamda (-0,65%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank με 2.310.356 και 1.767.038 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 8,84 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 41 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +4,38% και Αφοί Κορδέλλου +3,81%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Yalco -10,00% και τρία 'Αλφα (Κ) -9,50%.

