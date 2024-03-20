Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Στις 1.414,04 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,75%

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 42,15 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο

Ανακάμπτουν οι τιμές των μετοχών μετά τη χθεσινή σημαντική υποχώρηση, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 1.410 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.414,04 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 42,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,31%), της Εθνικής (+2,00%), του ΟΠΑΠ (+1,97%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,64%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,99%), της Quest Συμμετοχών (-0,68%) και της Lamda (-0,65%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Eurobank με 2.310.356 και 1.767.038 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 8,84 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,10 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 41 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +4,38% και Αφοί Κορδέλλου +3,81%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Yalco -10,00% και τρία 'Αλφα (Κ) -9,50%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark