Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Ο κ. Κασσελάκης δεν είναι αρχηγός ενός μικρού κόμματος που λέει χαριζω οικοπεδα, χαρίζω σπίτια»

«Είναι παιδαριώδης η προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει και ένα χαλινάρι» είπε 

Χατζηδακης

Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεπέρασε τον κ. Τσίπρα με αυτά που είπε χθες σχολίασε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι παιδαριώδης η προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει και ένα χαλινάρι.  Δεν είναι αρχηγός ενός μικρού κόμματος που λέει «“χαριζω οικοπεδα, χαρίζω σπίτια”» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Τόνισε παράλληλα ότι ο κ. Κασσελακης με τις εξαγγελίες του στέλνει ένα αντιεπενδυτικό μήνυμα όταν λέει πως θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.
 

