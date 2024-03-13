Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεπέρασε τον κ. Τσίπρα με αυτά που είπε χθες σχολίασε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι παιδαριώδης η προσέγγιση. Πρέπει να υπάρχει και ένα χαλινάρι. Δεν είναι αρχηγός ενός μικρού κόμματος που λέει «“χαριζω οικοπεδα, χαρίζω σπίτια”» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Τόνισε παράλληλα ότι ο κ. Κασσελακης με τις εξαγγελίες του στέλνει ένα αντιεπενδυτικό μήνυμα όταν λέει πως θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.



Πηγή: skai.gr

