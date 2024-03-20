Λαγκάρντ: Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για νέες μειώσεις των επιτοκίων πέραν του Ιουνίου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να δεσμευτεί σε έναν προκαθορισμένο αριθμό μειώσεων των επιτοκίων ακόμη και μετά την έναρξη της μείωσης του κόστους δανεισμού, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τα εισερχόμενα στοιχεία, δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Στο πλαίσιο συνεδρίου στη Φρανκφούρτη η Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι οι αποφάσεις μας θα πρέπει να παραμείνουν εξαρτώμενες από τα δεδομένα και από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, ανταποκρινόμενοι στις νέες πληροφορίες που έρχονται. Αυτό συνεπάγεται ότι, ακόμη και μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων θα γίνει τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

