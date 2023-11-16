ΤΧΣ: Αυξάνει τις προς διάθεση μετοχές της ΕΤΕ μετά τη μεγάλη ζήτηση

Το δικαίωμα αύξησης της προσφοράς του στην Εθνική Τράπεζας άσκησε το ΤΧΣ μετά την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε για την τράπεζα.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρεται:

«To Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (Euro 5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

