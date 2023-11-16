Προς απόσυρση οδεύει η διάταξη η οποία περιελήφθη στο φορολογικό νομοσχέδιο δίνοντας ισχυρό κίνητρο στους φορολογούμενους να ζητούν αποδείξεις και να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα κατά τις εργασίες ανακαίνισης των ακινήτων τους.



Σύμφωνα με τη διάταξη, δαπάνες έως 16.000 ευρώ θα οδηγούσαν σε έκπτωση φόρου έως και 3.200 ευρώ για πέντε συνεχόμενα έτη για τους φορολογούμενους εκείνους που θα έπαιρναν αποδείξεις υλικών και εργασιών και θα τους εξοφλούσαν χωρίς μετρητά.



Αρμόδιες πηγές του ΥΠΟΙΚ εξηγούν ότι η διάταξη επανεξετάζεται, χωρίς να αποκλείεται και οριστική απόσυρση της ή κατ’ ελάχιστον τροποποίηση της, καθώς έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Για τη διάταξη για τις εκπτώσεις επικρατέστερο σενάριο είναι η τροποποίησή της, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τον προϋπολογισμό

