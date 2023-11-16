Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδυάζει την δημοσιονομική σταθερότητα και τη σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον ΣΚΑΪ 100,3.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στην κοινωνία να μην ακούει «αυτούς που τάζουν λαγούς με πετραχείλια».

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Χατζηδάκης, το πακέτο ανέρχεται σε 352 εκατ. ευρώ και αφορά 2,3 εκατομμύρια δικαιούχους.

Μαζί με αλλά μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί τα νοικοκυριά θα ενισχυθούν με 717 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, ανέφερε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ αφορά 1,55 εκατ. συνταξιούχους με κυρία σύνταξη έως 700 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά ή προσωπική διαφορά χαμηλότερη των 10 ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο έρχεται και αύξηση συντάξεων κοντά στο 3%.

Αναλυτικά, οι έκτακτες ενισχύσεις θα καταβληθούν στις εξής ομάδες πολιτών:

800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού. Ενδεικτικά το συνολικό ποσό (αρχικό ποσό συν επιπλέον μιάμιση δόση) που θα λάβει το Δεκέμβριο μια οικογένεια με τρία παιδιά κυμαίνεται από 280 έως 700 ευρώ.

1,055 εκατ. συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κυρίων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ. Οι ίδιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1-1-2024. Έτσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική αύξηση (έκτακτο επίδομα 150 ευρώ + αύξηση περίπου 3 % από 1.1.2024) σε ετήσια βάση 366 ευρώ ή 5,1 %.

Την ίδια έκτακτη ενίσχυση (150 ευρώ) θα λάβουν τον Δεκέμβριο και οι 33.000 δικαιούχοι του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα.

210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο, όπως έχει ανακοινωθεί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8 %. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει το Δεκέμβριο συνολικά 648 ευρώ (αρχικό επίδομα + αύξηση 8 % + έκτακτο επίδομα).

225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν επιπλέον:

Επίδομα 100-200 ευρώ στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά.

Διπλάσιο ποσό market pass και επέκταση του για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες καταστροφές.

Επίδομα θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας το οποίο από 1-1-2024 επεκτείνεται και στους λογαριασμούς ρεύματος.

Το Youth Pass σε νέους 18-19 ετών.

Το αυξημένο κατά 8 % ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Το συνολικό κόστος των μέτρων ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών το Δεκέμβριο διαμορφώνεται σε 717 εκατ. ευρώ ενώ η δαπάνη για τα μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών από το 2024 (περιλαμβάνει τις αυξήσεις σε μισθούς-συντάξεις, αφορολόγητο για οικογένειες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για ασφαλιζόμενες κατοικίες, το Youth Pass και την απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς φαρμάκων) διαμορφώνεται σε 1,6 δις. ευρώ ετησίως.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού για να βρούμε τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Η υπεραπόδοση της οικονομίας και κατ’ επέκταση η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού διευκόλυνε την προσπάθεια μας! Τηρώντας πάντοτε τη βασική γραμμή για δημοσιονομική σοβαρότητα και για επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα, προχωρούμε σε σημαντικές έκτακτες εισοδηματικές ενισχύσεις για 2,3 εκατ. συμπολίτες μας και ειδικότερα προς τις ευάλωτες οικογένειες, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους, επειδή έχουμε δοκιμαστεί ως κοινωνία και ως χώρα παρά πολύ από τον λαϊκισμό: να μην ακούει κανείς όλους αυτούς που μπαίνουν σε πλειοδοσίες, τάζουν λαγούς με πετραχήλια, εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν τα πάντα στους πάντες. Αν σήμερα μπορούμε και δίνουμε έστω και αυτό το ποσό, το καταφέρνουμε γιατί εφαρμόζουμε μια σοβαρή πολιτική. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, δήλωσε: «Όπως αποδείχτηκε εχθές και από τα στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού δεκαμήνου, η Ελληνική Οικονομία συνεχίζει να πηγαίνει καλά και να αποδίδει. Αυτό μας επιτρέπει σήμερα να ανακοινώσουμε ένα επιπλέον μέτρο στήριξης, στοχευμένο όμως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σε συνέχεια όσων ήδη έχουμε ανακοινώσει, χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του Προϋπολογισμού.

Να θυμίσουμε ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο θα έχουμε την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά 8%, την ενίσχυση των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά, το επίδομα θέρμανσης, το youth pass και άλλα μέτρα στήριξης.

Συνεπώς, προκειμένου να ενισχυθούν τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από το υψηλό επίπεδο τιμών και εν’ όψει των μέτρων μόνιμων αυξήσεων μισθών και συντάξεων που εφαρμόζονται από το 2024, θα δοθεί τον Δεκέμβριο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, συμπληρωματικά των παρεμβάσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί για τον ίδιο μήνα.

Η στήριξη θα επικεντρωθεί κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους χαμηλοσυνταξιούχους».

Αναλυτικά, οι δικαιούχοι και τα ποσά των έκτακτων ενισχύσεων έχουν ως εξής:

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού. Αφορά περίπου 800.000 δικαιούχους και το κόστος ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

Συνεπώς η επιπλέον ενίσχυση αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα και κυμαίνεται από 42 ευρώ έως και 840 ευρώ για μια οικογένεια με 5 τέκνα:

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ (225.000) θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ. Το κόστος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (210.000) που θα δουν αύξηση 8% από τον μήνα Δεκέμβριο, κατά τον ίδιο μήνα θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Το κόστος εκτιμάται σε 24 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ύψος του επιδόματος ανέρχεται για μονοπρόσωπα νοικοκυριά σε 200 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος του νοικοκυριού κατά 50 ευρώ το μήνα. Συνεπώς ένα ζευγάρι με 2 τέκνα που λάμβανε επίδομα 400 ευρώ, θα λάβει μηναία αύξηση 32 ευρώ και επιπλέον 216 ευρώ έκτακτο επίδομα, δηλαδή συνολικά 648 ευρώ.

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά ή με προσωπική διαφορά κάτω των 10 ευρώ, που λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ (περίπου 1 εκατ. δικαιούχοι), θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που δεν θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024 θα λάβουν επίδομα 200 ευρώ. Η ενίσχυση των 150 ευρώ θα δοθεί επίσης και στους δικαιούχους του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ (περίπου 33.000 δικαιούχοι που επίσης λαμβάνουν αύξηση από 1/1/2024). Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 158 εκατ. ευρώ.

Συνολικά θα δοθούν 352 εκατ. ευρώ σε 2,3 εκατ. δικαιούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.