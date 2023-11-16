Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο κύβος ερρίφθη... Όπως τα Χριστούγεννα του 2022 και το Πάσχα του 2023 έτσι και τα φετινά Χριστούγεννα, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ενισχύσει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά με ένα εφάπαξ επίδομα κόντρα στην ακρίβεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του skai.gr, το...ξύσιμο του βαρελιού βγάζει τελικά ένα ποσό της τάξης των 300εκατ€.



Τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ το οποίο περίμενε ο Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να εισηγηθεί το μέτρο στον πρωθυπουργό κι εκείνος να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Πλέον οι ανακοινώσεις είναι θέμα χρόνου.



Τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου δείχνουν εκτόξευση του πρωτογενούς πλεονάσματος στα 6,1δισ€, σχεδόν 4 φορές πάνω από τον στόχο των 1,74δισ€.

Κι όλα αυτά χωρίς να προσμετράται η είσπραξη:

1.Του τιμήματος, ύψους 1.496 εκατ.€ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Ιούνιο αφού η σχετική διαδικασία για την έγκριση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη.

2.Της 3ης δόσης ύψους 1.718 εκατ.€ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο

Αντίθετα τον ....χορό του πλεονάσματος «σέρνουν» τα φορολογικά έσοδα που έχουν ξεπεράσει προσδοκίες και εκτιμήσεις κατά 3,9δισ€.



Το κονδύλι των 300εκατ€ υπερκαλύπτει όσους έλαβαν την περσινή αντίστοιχη επιταγή ακρίβειας των 250€:

-1 εκατομμύριο συνταξιούχους με συντάξεις έως 800€

-35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες

-172.000 δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος

Ενδεχομένως η κυβέρνηση να ανοίξει (ελαφρώς) την περίμετρο των δικαιούχων ή να αποφασίσει να αυξήσει λίγο το επίδομα.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Κομισιόν η ελληνική οικονομία φέτος αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη καθώς αναμένεται να σημειώσει τον 3o υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης , 2,4%, πίσω μόνο από Μάλτα και Εσθονία. Κι όλα αυτά σε ένα περιβάλλον όπου η οικονομία την Ευρωζώνης κυριολεκτικά «σέρνεται» καθώς αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με ανάπτυξη μετά βίας 0,6%, ενώ 7 κράτη μέλη ανάμεσα τους και η Γερμανία δεν φαίνεται να αποφεύγουν την ύφεση.

Επιπλέον η Κομισιόν δίνει τις ευλογίες της και για την επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε ερώτηση για την Ελλάδα, ο επίτροπος Τζεντιλόνι ήταν σαφής πως οι αυξήσεις αυτές είναι απαραίτητες λόγω του πληθωρισμού και πως υπάρχει περιθώριο για αυτές με στόχο την αποκατάσταση της αγοραστική δύναμης των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι αυξήσεις αυτές δεν επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά και όταν υπάρχει τόσο ισχυρή κερδοφορία στις επιχειρήσεις πολλών κλάδων της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

