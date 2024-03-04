Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αλλαγές στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την προσαρμογή του κώδικα στα σύγχρονα δεδομένα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης παρουσίασε τις προωθούμενες αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας εξασφαλίζοντας το πράσινο φως του πρωθυπουργού. Το νομοσχέδιο αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση σε περίπου 10-15 ημέρες.

Η κυριότερη αλλαγή που φέρνει ο νέος κώδικας είναι η εισαγωγή της καθολικής/ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάμεσα στη Φορολογική Διοίκηση και τον Φορολογούμενο. Όλες πράξεις, τα έγγραφα και τα αρχεία θα κοινοποιούνται στον φορολογούμενο ψηφιακά ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής αποτύπωση των συναλλαγών αυτών και να μην μπορούν να αμφισβητηθούν δικαστικά ούτε το περιεχόμενο αλλά ακόμη και ο χρόνος και η μορφή της επικοινωνίας.

Διευκολύνεται κι επιταχύνεται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας καθώς – στις περιπτώσεις που απαιτείται επικοινωνία με άλλους φορείς όπως λ.χ. με τους ΟΤΑ που έχουν βεβαιώσει απαιτήσεις εις βάρος του φορολογούμενου – η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω διαλειτουργικότητας κι όχι με πήγαινε – έλα του φορολογουμένου στα γκισέ της εφορίας και του ΟΤΑ.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, καταργείται η υποχρέωση της προσκόμισης φορολογικών αρχείων, βιβλίων και στοιχείων για έλεγχο, αφού πλέον εφαρμόζεται καθολικά η διαβίβαση των στοιχείων αυτών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Όπως έχει εξαγγελθεί κι έχουμε γράψει εδώ στο skai.gr, θα γίνει πλέον δυνατή η αυτόματη οίκοθεν σύνθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και η απευθείας υποβολή της.

Πρακτικά δηλαδή από φέτος κιόλας, μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος δεν θα απαιτείται καν να υποβάλουν οι ίδιοι τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά θα τις βλέπουν προσυμπληρωμένες και έτοιμες για υποβολή μόλις μπουν στην μερίδα τους στο Taxis. Κι αυτό γιατί τα εισοδήματα τους είναι γνωστά στην ΑΑΔΕ και άρα μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί αν πρέπει ή όχι να πληρώσουν φόρο και το ύψος αυτού. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η ταχύτερη βεβαίωση και είσπραξη φόρων αλλά και η μείωση του λεγόμενου βάρους συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

Αλλαγές προβλέπονται και στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων για την ενίσχυση κυρίως της διαφάνειας. Σύμφωνα με αυτές:

-Οριοθετούνται οι έννοιες του μερικού, πλήρους και απομακρυσμένου ελέγχου και των αντίστοιχων εντολών και συσχετίζεται το εύρος της εντολής του ελέγχου με την έκθεση ελέγχου.

-Ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου

-Διαφοροποιείται ο τρόπος επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, με βάση τα κριτήρια ελεγκτικού κινδύνου που εφαρμόζονται από τη Φορολογική Διοίκηση, ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες ανάγκες οργάνωσης των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής/ψηφιακής διενέργειας αυτών.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι το διάστημα παραγραφής εκκινεί από την ημερομηνία κοινοποίησης της οικείας πράξης στο φορολογούμενο και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της οικείας πράξης όπως ισχύει σήμερα.

Με τις προωθούμενες αλλαγές, το ΥΠΟΙΚ στοχεύει στην επικαιροποίηση και απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων και ταυτόχρονα την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην επικοινωνία της φορολογικής αρχής με το φορολογούμενο, στη συνεργασία της ΑΑΔΕ με άλλες Ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές.

Στόχος είναι ακόμη η επιτάχυνση των διαδικασιών και η αύξηση της αποδοτικότητας αλλά και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πηγή: skai.gr

