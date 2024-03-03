Τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ+ που μειώνουν εθελοντικά την πετρελαϊκή παραγωγή τους στο πρώτο τρίμηνο του έτους, συμφώνησαν να παρατείνουν την μείωση της παραγωγής τους και για το δεύτερο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, πηγές.

Τον περασμένο Νοέμβριο τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ+ υπό την Ρωσία συμφώνησαν σε εθελοντικές μειώσεις της παραγωγής τους αναφορικά με ημερήσιες ποσότητες μείωσης περίπου 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών (bpd) για το πρώτο τρίμηνο του έτους υπό τον ηγετικό ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως προς την απόφασή της να προχωρήσει εθελοντικά στην ημερήσια μείωση της παραγωγής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

