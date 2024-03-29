Πάνω από 830 ευρώ ο νέος κατώτατος μισθός- Από πότε θα ισχύσει

Πάνω από 830 ευρώ μεικτά θα είναι ο νέος κατώτατος μισθός που θα ανακοινωθεί σήμερα από την κυβέρνηση και ισχύσει από τη 1η Απριλίου.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα κυμαίνεται από 830 έως 840 ευρώ με τον πήχη των προσδοκιών, ως προς το ποσό να αγγίζει πράγματι τα 840 ευρώ, να είναι μάλλον χαμηλός χωρίς να αποκλείεται ωστόσο ο πρωθυπουργός να «κάνει τελικά την έκπληξη» κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το καθαρό ποσό, αυτό το οποίο δηλαδή έχει να λαμβάνει «στο χέρι» ο εργαζόμενος, πρέπει να σημειωθεί πως είναι πολύ μικρότερο.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν πως με τον σημερινό κατώτατο μισθό, τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε 667 ευρώ, ο νέος κατώτατος μεικτός μισθός θα δώσει στην πραγματικότητα περίπου 710 ευρώ.

Είναι προφανές πως παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ως προς την αύξηση του ποσού, η «ψαλίδα παραμένει τεράστια» αφού ενδεικτικά στα 751 ευρώ ανερχόταν ο κατώτατος μισθός το 2011.

Έτσι, παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παραμένουν προτελευταίοι, σε όρους αγοραστικής δύναμης, στην ΕΕ.

Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό θα ανακοινωθεί στο υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως επεσήμανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κατώτατος μισθός από το 2019 και τα 650 ευρώ που ήταν έχει φθάσει στα 780 ευρώ ενώ ο μέσος μισθός έφθασε στα 1251 από 1046 που ήταν το 2019.

«Έχει πολύ μεγάλη αξία να επισημάνουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για το 2023 που αναφέρονται στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέγεθος αυτό λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και για το 2023 και εμφανίζει την Ελλάδα πρωταθλήτρια αύξησης στην ΕΕ με επίδοση, 2,5% (από 18690 ευρώ το 2022 σε 19150 ευρώ το 2023). Την ίδια χρονιά, το κατά κεφαλή πραγματικό εισόδημα στη Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεινε στάσιμο.Συνολικά, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου: σε 2,1% έναντι 1%.Την περίοδο, μάλιστα, που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη: 5,9% μέση αύξηση στην Ελλάδα έναντι 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δεν χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συνέβη, γιατί παρά τις μεγάλες, διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση απασχόλησης κατά περίπου 400.000 νέων θέσεων εργασίας και στην πραγματική αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 6,1%».

Πηγή: skai.gr

