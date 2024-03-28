Χρηματιστήριο: Κέρδη 9,99% στο πρώτο τρίμηνο του 2024 δείχνει το κλείσιμο

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Μαρτίου. Η αγορά η οποία θα παραμείνει κλειστή αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα, λόγω του Πάσχα των Καθολικών, έκλεισε τον Μάρτιο με μικρή πτώση 0,17%, μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικούς μήνες, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 κατέγραψε κέρδη 9,99%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.422,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.414,70 μονάδες (-0,20%) και υψηλότερη τιμή στις 1.425,39 μονάδες (+0,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,34 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.038.463 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,86%), του ΟΠΑΠ (+2,58%), της Jumbo (+1,68%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,58%) και της ΔΕΗ (+1,48%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,11%), της Vohalco (-1,61%), της Εθνικής (-1,14%) και της Alpha Bank (-1,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 6.225.391 και 6.009.967 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 24,18 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 49 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: CPI +15,63% και Κυριακούλης +9,00% .

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Q&R -6,03% και Τζιρακιάν -4,87%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5500 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,6300 -1,09%

AEGEAN AIRLINES: 12,5400 +0,16%

VIOHALCO: 5,5100 -1,61%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,8800 +0,48%

ΔΕΗ: 11,6300 +148%

COCA COLA HBC: 29,5000 +0,44%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6300 -9,38%

ΕΛΠΕ: 8,3400 -2,11%

ELVALHALCOR: 1,9620 -0,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2560 -1,14%

ΕΥΔΑΠ: 5,9700 +0,34%

EUROBANK: 1,7820 -0,34%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8800 +1,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 +0,37%

MOTOR OIL: 27,6200 +1,40%

JUMBO: 26,7000 +1,68%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,7600 -0,22%

ΟΛΠ: 28,8000 +2,86%

ΟΠΑΠ: 16,6800 +2,58%

ΟΤΕ: 13,6700 +1,03%

AUTOHELLAS: 13,3000 +0,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8760 +1,15%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,7400 +1,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,0200 +1,58%

