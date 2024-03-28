Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τον δείκτη S&P 500 να σκαρφαλώνει ξανά σε ιστορικό υψηλό και να καταγράφει στο πρώτο τρίμηνο του έτους την καλύτερη «εκκίνηση» χρονιάς από το 2019.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 47,29 μονάδων (+0,12%), στις 39.807,37 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 20,06 μονάδων (–0,12%) στις 16.379,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,86 μονάδων (+0,11%) στις 5.234,35 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

