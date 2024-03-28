Ενημερωτικά e-mail σε 136.673 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη διασύνδεση ταμειακής μηχανής με POS, απέστειλε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση ενός πολυαναμενόμενου έργου, που θα ξαναγράψει τους κανόνες της υγιούς επιχειρηματικότητας και θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς» τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Με τα e-mail οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι την 1η Απριλίου 2024 να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση από την οποία έχουν προμηθευτεί την ταμειακή τους μηχανή και, κατά περίπτωση, να:

κλείσουν ραντεβού σε ημερομηνία εντός του Απριλίου, για την αναβάθμιση της ταμειακής τους μηχανής και τη διασύνδεσή της με το POS που διαθέτουν,

δηλώσουν ότι η ταμειακή μηχανή είναι διασυνδεδεμένη με εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης (ERP). Σε αυτήν την περίπτωση, η υποχρέωση διασύνδεσης μεταφέρεται για τις 31.5.2024 ή για τις 30.6.2024 (με δήλωση ραντεβού που θα γίνει έως τις 31.5.2024).

Αν η επιχείρηση από την οποία προμηθεύτηκαν την ταμειακή τους μηχανή δεν έχει διαθεσιμότητα για ραντεβού εντός του Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

απευθυνθούν σε άλλη επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης, που θα έχει διαθεσιμότητα,

δηλώσουν στο μητρώο POS έως τις 29 Μαρτίου 2024 την πρόθεσή τους να αντικαταστήσουν την ταμειακή τους μηχανή με μια πιστοποιημένη λύση All-in-One, την οποία θα πρέπει να προμηθευτούν και να θέσουν σε λειτουργία έως τις 30 Απριλίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η διασύνδεση αφορά το σύνολο των ταμειακών μηχανών που διαθέτει η επιχείρηση / ο επαγγελματίας, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσής της, οι υπόχρεοι θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.

Πηγή: skai.gr

