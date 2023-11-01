Ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και τα οφέλη για την οικονομία

Χρυσόστομος Τσούφης

Στο υπουργικό συμβούλιο ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στον πρωθυπουργό μια πρόταση που δεν μπορούσε να αρνηθεί. Θα αβγάτιζε τα δημόσια έσοδα και θα διόρθωνε στρεβλώσεις και αδικίες χωρίς να αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή, που αποτελεί «ταμπού» για την κυβέρνηση.

Ο νέος τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών βασίζεται στην ιδέα ότι το εισόδημα τους δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο του εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Έτσι στις επόμενες φορολογικές δηλώσεις, για τα φετινά δηλαδή εισοδήματα, κανείς ελεύθερος επαγγελματίας και αυτοαπασχολούμενος δεν θα μπορεί να δηλώνει κάτω από 10.920 ευρώ. Το ανώτατο όριο ορίζεται στις 50.000 ευρώ καθώς λαμβάνεται υπόψη σειρά παραδοχών όπως τα έτη δραστηριότητας, ο τζίρος και η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού , εφόσον βεβαίως υπάρχει.

Στον αντίποδα η πρώτη τριετία εργασίας, τυχόν αναπηρία αλλά και ο τόπος εργασίας μειώνουν το ελάχιστο εισόδημα που πρέπει να δηλωθεί.

Ως επιπλέον κίνητρο, για όσους δηλώνουν τουλάχιστον 5% πάνω από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα το τέλος επιτηδεύματος από το 2024 μειώνεται κατά 50%. Για τους υπόλοιπους η μείωση είναι 25%.

Με το νέο σύστημα:

473.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με μέσο φόρο 1444 ευρώ

138.000 θα έχουν μέση ελάφρυνση 560 ευρώ

124.000 δεν θα δουν καμιά διαφορά

Με βάση το παράδειγμα που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών

Παλιός αυτοαπασχολούμενος µε δηλωθέν ετήσιο εισόδημα 1.500€, είχε 135€ φόρο και 650€ τέλος επιτηδεύματος. Σύνολο 785€. Με το νέο σύστημα θεωρούμε 14.196 ως εισόδημά και θα έχει αύξηση επιβάρυνσης κατά 1.038€.

Τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών είναι πολλαπλά:

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ: Τα καθαρά έσοδα για τον προϋπολογισμό υπολογίζονται σε 606€ - αφού αφαιρεθούν οι απώλειες από τις εκπτώσεις στο τέλος επιτηδεύματος. Χρήματα που σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ θα κατευθυνθούν στην Υγεία και την Παιδεία. Το νέο σύστημα θα αποκαλύψει ύλη που αυτήν την στιγμή δεν φορολογείται. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται για συνολικό εισόδημα 7,9δισ€. Με το νέο σύστημα θα φορολογούνται για 13,35δισ€.

KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Υπολογίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα χάσουν επιδόματα ύψους τουλάχιστον 100εκατ€. Επιδόματα που τώρα λαμβάνουν αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να λαμβάνουν. Κανείς ελεύθερος επαγγελματίας από το 2024 δεν θα παίρνει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ενώ κάποιες χιλιάδες θα χάσουν λ.χ. το στέγασης και το τέκνων. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, θα επιστρέψουν στους πραγματικά πιο αδύναμους είτε με την διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για υπάρχοντα επιδόματα είτε με τη δημιουργία νέων επιδομάτων.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ: Αν μελετήσει κάποιος τα στοιχεία της ΑΑΔΕ θα διαπιστώσει ότι σήμερα :

Το 4% πληρώνει το 50% της επιβάρυνσης της συγκεκριμένης ομάδας

Το 47% δηλώνει 0-1000€ ετήσιο εισόδημα

Το 27% δηλώνει 1001-3000€ ετήσιο εισόδημα

Μετά τις αλλαγές:

Το 12% θα πληρώνει το 50% της συνολικής επιβάρυνσης

Το 17% θα δηλώνει 0-1000€ ετήσιο εισόδημα

Το 54% θα δηλώνει 1001-3000€ ετήσιο εισόδημα

Βελτιώνεται δηλαδή σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της συστηματικής υποδήλωσης εισοδημάτων

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Το νέο σύστημα φορολόγησης στην ουσία του, απενεργοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι από τα 741εκ.ευρώ , θα περιοριστούν το 2024 στα 135 εκ. ευρώ, γεγονός που διευκολύνει τον στόχο της κυβέρνησης που είναι η κατάργηση τους. Το ΥΠΟΙΚ θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα εξετάσει το πώς πρέπει να λειτουργούν και το αν είναι δίκαια.

ΑΑΔΕ: Το νέο σύστημα φορολόγησης θα διευκολύνει και τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Κατά το κοινώς λεγόμενο η Αρχή δεν θα χρειάζεται να ασχοληθεί με τη «μαρίδα» και το αν κάποιος έπρεπε να πληρώσει φόρο 1500 ευρώ κι όχι 450 ευρώ και να επικεντρώσει τις προσπάθειες της στα «μεγάλα ψαριά» και στο γιατί κάποιος που έπρεπε να πληρώνει φόρο 10.000 ευρώ, λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Πηγή: skai.gr

