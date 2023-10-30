Ελεύθεροι επαγγελματίες: Kοντά στα 1000 ευρώ ο φόρος

Ριζικές αλλαγές στην φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, έρχονται το προσεχές διάστημα αφού το «δηλώνεις ό,τι θέλεις» οδεύει σε... «τέλος εποχής».

Συγκεκριμένα, το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να ανακοινωθεί προβλέπει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα και ελάχιστο φόρο τον οποίο και θα καλούνται, με ελάχιστες εξαιρέσεις, να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα υπολογίζεται στα 10.900 ευρώ- ισόποσο του κατώτατου μισθού των 780 ευρώ επί 14.

Εφόσον εφαρμόσουμε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, 9% και 22% για τα πρώτα κλιμάκια, ο ελάχιστος φόρος βγαίνει περίπου στα 1.102 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραπάνω αναμένεται να ισχύσουν με τα φετινά εισοδήματα, πράγμα που σημαίνει πως τις φορολογίες αυτές, θα πρέπει να αποδοθούν με τα εκκαθαριστικά της επόμενης χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμη παράμετρος είναι αφενός το τί μέλλει γενέσθαι με το τέλος επιτηδεύματος, δεδομένου ότι η κυβέρνηση είχε πει πως θα το καταργήσει σταδιακά από το 2025 έως και το 2027 και αφετέρου εάν θα υπάρξουν τέτοιες ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν πως δεν θα «συνωστιστούν» κάτω από το νέο αυτό όριο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Αύριο θα παρουσιαστεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον αρμόδιο Υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη το φορολογικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, στον 3ο όροφο του Υπουργείου, στις 16.30.

Θα υπάρξει live streaming, μέσω της ERTnews.

Τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, όσον αφορά το ύψος του bonus για όσους, μέσω του συστήματος Appodixi, αποκαλύψουν πλαστές αποδείξεις, αυτό θα κυμαίνεται από 100 έως 3.00 ευρώ, αναλόγως του ύψους της φοροδιαφυγής που αποκαλύπτεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.