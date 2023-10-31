Γεωργιάδης: Εφικτός στόχος η αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της 4ετίας

Την αισιοδοξία του για την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της κυβέρνησης για αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα του 6ου Athens Investment Forum 2023.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, αυτός ο στόχος είναι εφικτός και μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων, που θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας.

Όπως είπε, σήμερα, ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 1.090 ευρώ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε οξύμωρο αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, που, από τη μία πλευρά, το ποσοστό της ανεργίας ξεπερνά το 10%, υψηλό ακόμη, αλλά με πτωτική τάση και, από την άλλη πλευρά, καταγράφεται έλλειψη εργατικού δυναμικού σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας, όπως είναι, για παράδειγμα, ο κλάδος των κατασκευών, ο αγροτικός τομέας, η βιομηχανία και οι κλάδοι της εστίασης και του τουρισμού, που, σε πολλές περιπτώσεις, ζητούν μετακλήσεις εργαζομένων.

«Πρόκειται για ένα δομικό πρόβλημα» εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ποσοστό της ανεργίας ενδεχομένως να είναι χαμηλότερο από αυτό που καταγράφουν οι στατιστικοί δείκτες, λόγω της ύπαρξης της αδήλωτης εργασίας.

Αναγνωρίζοντας ότι μέρος του εργατικού δυναμικού δεν διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το υπουργείο «τρέχει» προγράμματα για upskilling (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και reskilling (επανεκπαίδευση), με την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, χρειάζεται να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες όχι μόνο των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και των μεγαλύτερων - ηλικιακά - πολιτών. Κι αυτό, διότι είναι αναγκαίο να μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, για να μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και, κατά συνέπεια, να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη.

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επιμόρφωση συμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια των ανέργων να βρουν δουλειά, ενώ - με τον τρόπο αυτό - και οι εργαζόμενοι καταφέρνουν να είναι πιο παραγωγικοί στην επιχείρηση που ήδη εργάζονται ή ακόμα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μία νέα θέση εργασίας, με υψηλότερες απολαβές.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει και δημογραφικό ζήτημα, που, στη μακροπρόθεσμη προβολή του, εντείνει το έλλειμμα εργατικών χεριών και τα προβλήματα στο ασφαλιστικό μας σύστημα.

