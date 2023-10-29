Στοχευμένες στη μερίδα των ελευθέρων επαγγελματιών που εμφανίζουν συστηματικά εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, μετακυλίοντας τα βάρη στους λοιπούς συνεπείς φορολογούμενους, θα είναι τελικά οι ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί την προσεχή Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο, από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ σχετικά με τη στόχευση, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που άλλωστε έχει προαναγγείλει ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως επισημαίνουν πηγές από το ΥΠΕΘΟ, η ανάγκη παρέμβασης στο σύστημα φορολόγησης των αυτοαπασχολούμενων (και όχι στους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι δεν αλλάζουν), προκύπτει από τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων (για τα εισοδήματα του 2022), τα οποία επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των τελευταίων φορολογικών δηλώσεων των 733.396 αυτοαπασχολούμενων, προκύπτει ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν για το 2022 εισόδημα έως 10.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ μόνο 31.652 ή 4,3% του συνόλου δηλώνουν πάνω από 40.000 ευρώ. Επομένως, περίπου επτά στους δέκα αυτοαπασχολούμενοι δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι 780 ευρώ τον μήνα (επί 14 καταβολές), ή 10.920 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή, όπως επισημαίνουν από το ΥΠΕΘΟ, ο εργοδότης δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα από εκείνο των υπαλλήλων που απασχολεί.

Είναι πλέον χαρακτηριστικός ο σχετικός πίνακας:

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες του ΑΠΕ- ΜΠΕ, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται οι εξαγγελίες που έκανε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχουν ανακοινωθεί 10 δράσεις:

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, ώστε κάθε συναλλαγή να καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα δεδομένα να διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Καθίστανται εντός του 2024 υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, προκειμένου οι συναλλαγές να διασταυρώνονται και να επαληθεύονται σε πραγματικό χρόνο. Καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA). Τα έσοδα που δηλώνονται δεν μπορεί να υπολείπονται από αυτά που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση (myDATA, ταμειακές- POS), ενώ ως τιμολόγια εξόδων θα προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στο myDATA. Επέκταση της υποχρέωσης κατοχής συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν έχουν την υποχρέωση. Θεσμοθέτηση της αγοραπωλησίας ακινήτων μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Ενεργοποίηση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως πριν από το τέλος του ίδιου έτους. Αύξηση του προστίμου χρήσης μετρητών άνω των 500 ευρώ, σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής. Πληρωμή της πλειονότητας των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (επιδόματα τέκνων, επίδομα γέννησης, επιδόματα ανεργίας) μέσω χρεωστικών καρτών. Αποκλεισμός των παραβατών λαθρεμπορίας από τη συνεργασία με όλες τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων. Παρεμβάσεις στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων με στόχο τη διασταύρωση των εσόδων, τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην τουριστική αγορά, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

