Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2024

Tην πληρωμή των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2024 κατά μία ημέρα νωρίτερα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων και προκειμένου να μειωθεί η χρονική απόσταση από την προηγούμενη πληρωμή του μηνός Ιανουαρίου 2024.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Αναλυτικότερα, οι ημερομηνίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 θα καταβληθούν:

o οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

o οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

• Τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 θα καταβληθούν:

o οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και

o οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.