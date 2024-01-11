Ψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον τίτλο «Α) Κύρωση της από 7.12.2023 τροποποίησης της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» - Β) Κύρωση του από 4.1.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία»».

Απέναντι στις αντιρρήσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης - τα οποία καταψήφισαν αιτιολογώντας ότι πρόκειται για μη επωφελή επιλογή ιδιωτικοποίησης επί της ουσίας του Αερολιμένα - ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, τόνισε ότι αντιθέτως πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας και διευκρίνισε ότι η αλλαγή της σύμβασης αυτό που κάνει είναι να εναρμονίζει το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυτό που πρέπει να ισχύει για εισηγμένες εταιρείες ώστε να μπορέσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Ο κ. Πετραλιάς, ανέφερε ότι ενώ από την προηγούμενη κυβέρνηση υπήρξε ο σχεδιασμός να πουληθεί ο Διεθνής Αερολιμένας σε fund, η σημερινή κυβέρνηση έκανε την επιλογή να γίνει η εισαγωγή του στο ελληνικό χρηματιστήριο κάτι που αποτελεί «μια στρατηγικής σημασίας πράξη», ώστε να αυξηθεί η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Ως προς το δεύτερο σκέλος του νομοσχεδίου, που αφορά την απόδοση 85 εκατ. ευρώ από την Aegean Airlines στο ελληνικό δημόσιο και τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης ότι το Δημόσιο έδωσε 120 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο της πανδημίας στην εταιρεία και σήμερα εισπράττει μόνον τα 85 από αυτά, ο κ. Πετραλιάς απάντησε ότι τα 120 εκατομμύρια που έδωσε το κράτος τον Ιούλιο του 2021, κατόπιν της εγκριτικής απόφασης DG-COM, του Δεκεμβρίου του 2020, δεν ήταν δάνειο, αλλά αφορούσαν επιχορήγηση κατά τα πρότυπα και άλλων χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία, Αυστρία) που έδωσαν επιχορηγήσεις στις αεροπορικές τους μεταφορές, οι οποίες είχαν κλείσει με κρατική εντολή, χωρίς μάλιστα να πάρουν πίσω κάτι κάτι από αυτή. Προσέθεσε δε πως η κυβέρνηση είχε την πρόνοια, κατά την πρώτη ενίσχυση, να βάλει τον όρο των warrants, ώστε σε περίπτωση που επανέλθει εταιρεία και αναπτυχθεί, μέρος της ενίσχυσης να το λάβει πίσω το Δημόσιο, κάτι που έγινε μάλιστα στο διπλάσιο, αφού με την εκτίναξη της μετοχής της εταιρείας, από 40 εκατ. που ανέμενε να πάρει πίσω, τελικώς λαμβάνει 85 εκατομμύρια ευρώ.

Τοποθετήσεις κομμάτων για το γάμο ομοφύλων

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, το λόγο έλαβαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι έθιξαν και το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, μετά την χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ.

Ότι προκύπτει μείζον πολιτικό θέμα υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, το να υπάρχει «πρωτοφανής προτροπή σε αποχή» των βουλευτών, όπως είπε, από την ψηφοφορία. Εκτίμησε ότι αυτό δεν αφορά απλώς τον γάμο ομοφύλων ζευγαριών, αλλά την αυτονόητη υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης να διασφαλίζει την πλειοψηφία και ισχυρίστηκε ότι έτσι διαμορφώνεται ένα προηγούμενο που θα το βρει η Βουλή μπροστά της.

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από τον κ. Μητσοτάκη και την παράταξη που όλοι θυμόμαστε τι έκανε στο σύμφωνο συμβίωσης, που είχε κάνει σημαία την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, υπέγραφε για δημοψηφίσματα και όταν έγινε κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Γιατί έτσι προσεγγίζει πάντα η ΝΔ το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών, με ψηφοθηρικά κριτήρια», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού. "Αντί να ψαρεύει σε θολά νερά, ας θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές του για να υπερψηφιστεί η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης», είπε επίσης ο κ. Κατρίνης και κάλεσε να μην ζητάει η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ να την διευκολύνει στην ψηφοφορία για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

«Εμείς λέμε "όχι" λοιπόν στην αναγνώριση του γάμου των ομοφυλόφιλων. Το ιερό μυστήριο του γάμου δεν επιδέχεται οποιασδήποτε αλλοίωσης. Λέμε όχι στην υιοθέτηση παιδιών. Δεν μπορείς να στερήσεις τη λέξη "μητέρα" από ένα παιδί. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την οικογένεια», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας. Προσέθεσε πως είναι πολιτικά ανήθικη η στάση του πρωθυπουργού να δίνει «ρεπό» στους βουλευτές του εκείνη τη μέρα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «κοροϊδία» τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης «που παίζει με τα κομματικά ακροατήρια» και τάχθηκε υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας. «Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σημαίνει πως ό,τι δικαίωμα έχει το ετερόφυλο ζευγάρι, να έχει και το ομόφυλο» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και κάλεσε την κυβέρνηση να καταθέσει άμεσα το νομοσχέδιο ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη διαβούλευση. Η κ. Κωσταντοπουλου, είπε επίσης ότι πως από τη μια πλευρά στο κυβερνών κόμμα θα υπάρχει η κ. Μπακογιάννη που θα λέει «ναι» το κάνουμε για τα παιδιά, και από την άλλη οι κύριοι Πλεύρης, Βορίδης και Γεωργιάδης οι οποίοι να λένε «εμείς δεν θα ψηφίσουμε τέτοια πράγματα» και μετά να βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να λέει ότι είναι αξιοπρεπής στάση κάποιοι να μην εμφανιστούν. «Μα τότε ποια υπεράσπιση των δικαιωμάτων πρεσβεύει και υπερασπίζεται;» διερωτήθηκε.

«Δεν πάει πολύ καλά η ελευθερία όταν καταλαβαίνουμε ότι ελευθερία δεν είναι για όλους και μπορούν οι βουλευτές της ΝΔ να πάρουν ένα πάσο και να μην ψηφίσουν για το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Εκ μέρους της Νίκης, ο Σπυρίδων Τσιρώνης, μίλησε για σπουδή της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο για γάμο ομοφυλοφίλων κάτι -που όπως υποστήριξε- επιβεβαιώνει αυτά που έλεγε το κόμμα του ότι «η ροζ ατζέντα έρχεται ως επιβολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

