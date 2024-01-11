Η δέσμη των τεσσάρων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν χθες έχουν στόχο να διορθώσουν τις διαχρονικές στρεβλές πρακτικές εταιρειών που φούσκωναν τις τιμές στα ράφια, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις έρχονται σε συνέχεια μέτρων που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα τα αποτελέσματα των οποίων εχουν φανει.

Για το βρεφικό γάλα ανέφερε οτι εφόσον υπάρχουν παραβάσεις από τις 2 πολυεθνικές που ελεγχονται απο την ΔΙΜΕΑ θα ανακοινωθούν πρόστιμα τις επόμενες μέρες.

Ειδικά για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για αισχροκέρδεια ο κ. Σκρέκας ξεκαθάρισε οτι εισπράττονται και βεβαιώνονται.

Επεσήμανε οτι την ερχόμενη Δευτέρα θα καταθέσει στην Βουλή αποδεικτική και βεβαιώσεις της ΔΙΜΕΑ σε οτι αφορά τα πρόστιμα προκειμένου να ενημερωθούν και οι πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.