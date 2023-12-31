Ποδαρικό με αυξήσεις θα κάνει ή ήδη έκανε η συντριπτική πλειονότητα δημόσιων υπαλλήλων και συνταξιούχων. Παράλληλα, περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους θα δουν και αρκετοί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, όπως εκείνοι που συμπληρώνουν 3ετίες μετά το «ξεπάγωμα» του μέτρου, όπως και σε δεύτερο χρόνο εκείνοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Οι αυξημένες αποδοχές για τον Ιανουάριο του 2024 αφορούν εκτός των άλλων 630.000 δημόσιους υπαλλήλους - για πρώτη φορά ύστερα από 14 χρόνια - και περίπου 1,8 εκατ. συνταξιούχους, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των εισοδημάτων για το σύνολο του έτους να ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ.

Ακολουθούν αναλυτικά οι κατηγορίες αυτών που θα λάβουν αυξήσεις, καθώς επίσης και το ύψος τους:

•Δημόσιοι υπάλληλοι: Με βάση το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, από τον Ιανουάριο του 2024 θα λάβουν αύξηση 70 ευρώ στο βασικό μισθό, μεγαλύτερο επίδομα τέκνων από 20 έως 50 ευρώ, αλλά και έμμεση αύξηση από 6,4 έως 18,3 ευρώ λόγω της μειωμένης παρακράτησης στο ποσό του φόρου από την αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για τις οικογένειες με παιδιά. Όπως προκύπτει από το νέο μισθολόγιο, το ετήσιο όφελος σε μέσα επίπεδα, ανά υπάλληλο, ανέρχεται σε 2.084 ευρώ μικτά ή 1.476 ευρώ καθαρά.

•Συνταξιούχοι: Περίπου 1,8 εκατ. συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα έχουν αυξήσεις στις μηνιαίες τους αποδοχές περίπου 3%.

•Κατάργηση πέναλτι: Καταργείται η μείωση 30% επί των συντάξεων για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και αντικαθίσταται με εισφορά 10% επί των πρόσθετων αμοιβών που λαμβάνουν από την εργασία τους.

•Τριετίες: Το μέτρο με το «ξεπάγωμα» αφορά σε βάθος χρόνου, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου περισσότερους από 600.000 εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

•Κατώτατος μισθός: Νέα αύξηση, που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 5% έως 6% στις κατώτατες αμοιβές, θα έρθει εντός του 2024. Στο ποσοστό αυτό θα ενσωματωθεί ο τρέχον πληθωρισμός, αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας. Η σχετική διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου του 2024 και θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2024. Με δεδομένα αυτά τα ποσοστά των αυξήσεων, ο νέος μισθός θα κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ - επιπλέον - έως το 2027 για να επιτευχθεί στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

•Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Ήδη έχει δοθεί αύξηση 8% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το μέτρο αφορά 200.000 πολίτες που ζουν από αυτά τα χρήματα.

Τέλος, προβλέπεται μείωση 10% του ΕΝΦΙΑ σε όσους έχουν ασφαλίσει το ακίνητο τους έναντι φυσικών καταστροφών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

