Ηλεκτρονικά μόνο εφεξής οι παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου θα διεξάγονται εφεξής οι παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας, βγάζοντας εντελώς εκτός κάδρου κάθε σχετική δραστηριότητα των Δήμων ενώ όλες οι παραλίες της χώρας θα είναι ελεύθερες σε ποσοστό 50% .

Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικων το οποίο παρουσίασε ο Κωστης χατζηδακης καθιερώνοντας παράλληλα αυστηρά πρόστιμα και σφράγιση επιχειρήσεων για τους παραβάτες αλλά και ειδική πλατφόρμα καταγγελιών από τους πολίτες . Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για περιοχές natura με αυστηρότερους περιορισμούς και υπό αυστηρές προϋποθέσεις παραχώρησης έως 30% του παλαιού αιγιαλού ενω προβλέπονται και «απάτητες παραλίες».

Η διαδικασία παραχώρησης θα γίνεται κάθε χρόνο αποκλειστικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ειδικά για φέτος έως τις 15 Μαΐου . Οι δήμοι δεν χάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης και το τίμημα θα υπολογίζεται με ελάχιστη τιμή εκκίνησης δημοπρασίας σε συνάρτηση με την αντικειμενική αξία

