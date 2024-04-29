Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή την είσοδο αγνώστων στην Ακρόπολη και τη διάρρηξη στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Άγνωστοι ανέβηκαν με χλαμύδες και περικεφαλαίες στην Ακρόπολη και πόζαραν με φόντο τον Παρθενώνα. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν πήρε χαμπάρι. Άγνωστοι διέρρηξαν το γραφείο του διευθυντή εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του οποίου υπάρχουν σημαντικά δημόσια έγγραφα, που ο ίδιος ανέφερε ότι φοβάται μήπως έχουν αντιγραφεί ή αλλοιωθεί. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν πήρε χαμπάρι».

Γενικεύοντας κατηγορεί την κυβέρνηση: «Δεν παίρνουν χαμπάρι, είναι το modus operandi τους. Δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία που καταρρέουν, οι πολίτες που δολοφονούνται έξω από αστυνομικά τμήματα, οι ασθενείς που σβήνουν στις καρότσες, οι σταθμάρχες που διορίζονται παράνομα. Είναι όλα μαζί, και όλα σε αποσύνθεση, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα».

Ακολούθως ρωτά: «Μπορείτε να είστε υπερήφανοι για τη σημερινή κατάσταση της χώρας μας, από τον Παρθενώνα μέχρι τα νοσοκομεία, από τους θεσμούς μέχρι την καθημερινότητα; Δε μας αξίζει τέτοια κατάρρευση. Πρέπει να βάλουμε τα κομμάτια στη σειρά από την αρχή. Πρέπει να επιστρέψουμε στην αξιοπρέπεια».

Πηγή: skai.gr

