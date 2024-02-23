Μέχρι τις 22 Μαρτίου αναμένεται να γίνει η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου στο υπουργικό συμβούλιο, έτσι ώστε να αποφασιστεί ποια θα είναι η τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού η οποία θα αρχίσει να ισχύει από 1η Απριλίου, όπως γνωστοποίησε η ίδια σήμερα, Παρασκευή.

Οι φορείς έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους ωστόσο υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των προτάσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων για το ύψος. Πάντως η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ο νέος κατώτατος θα έχει το 8 μπροστά.

Κατώτατο μισθό 908 ευρώ μεικτά (+16,4%) βάζει στο τραπέζι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ καθώς όπως επισημαίνει το κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται στα 866 ευρώ.

Ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ αναφέρει πως: «Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ περιλαμβάνει το 60% του διάμεσου μισθού που είναι το κατώφλι της σχετικής φτώχειας και επιπλέον λαμβάνει υπόψιν την αύξηση της παραγωγικότητάς της εργασίας το 2023 και βεβαίως τον εκτιμώμενο πληθωρισμό για το 2024.

Αποκλίσεις καταγράφονται όμως και μεταξύ των εργοδοτικών φορέων. Τα ποσοστά των αυξήσεων κυμαίνονται από 3,5 έως 5% δηλαδή κατώτατο από 807 έως 819 ευρώ (μεικτά).

Ο Γιώργος Καρανίκας Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, επισημαίνει: «Οι μικρομεσαίοι εργοδότες μάλιστα (ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ) επισημαίνουν ότι ο δρόμος για υψηλότερο κατώτατο πρέπει να συνοδεύεται από περαιτέρω μείωση των εισφορών και μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. ατομικών επιχειρήσεων»..

Κατώτατο έως 811 ευρώ μεικτά (ή 691,3 καθαρά) προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμά ότι για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα αύξησης του κατώτατου μισθού ο μέσος μισθός ανά εργαζόμενο αυξάνεται έως και 0,5%. Κρίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για μια συνετή αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων μέχρι 4%.

Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένοι κλάδοι όπου ο κατώτατος είναι πιο διαδεδομένος το ΚΕΠΕ προτείνει έως 3 με 4 % ενώ το ΙΟΒΕ προτείνει συνετή αύξηση στην ευρύτερη περιοχή του εκτιμώμενου ετήσιου πληθωρισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.