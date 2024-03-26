Χρηματιστήριο: Πτώση 0,19% και στα 135,84 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Σαράντης, της Ελλάκτωρ και της Εθνικής, ενώ πιέστηκαν οι τίτλοι της Elvalhalcor, της Alpha Bank, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών υποχώρησε στις 1.422,51 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,19%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 7,4 μονάδων. Κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.427,90 μονάδες (+0,19%) και κατώτερη τιμή στις 1.420,50 μονάδες (-0,33%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 135,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.493.993 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,38%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,64%), της Ελλάκτωρ (+2,62%), της Εθνικής (+1,66%), της Autohellas (+1,36%), της ΕΥΔΑΠ (+1,18%) και της Τέρνα Ενεργειακή (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,04%), της Alpha Bank (-2,93%), της ΔΕΗ (-2,53%) του ΟΤΕ (-2,25%), του ΟΛΠ (-1,62%) και του ΟΠΑΠ (-1,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.284.179 και 6.542.781 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 25,21 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 15,40 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 61 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +29,63% και CPI +27,03%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα -24,73% και Κλωστήρια Ναυπάκτου -8,47%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5500 +0,76%

ALPHA BANK: 1,6745 -2,93%

AEGEAN AIRLINES: 12,6200 -0,79%

VIOHALCO: 5,5100 -1,43%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7400 +0,48%

ΔΕΗ: 11,5500 -2,53%

COCA COLA HBC: 29,0900+0,80%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5500 +2,62%

ΕΛΠΕ: 8,5700 +0,82%

ELVALHALCOR: 1,9780 -3,04%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4500 +1,66%

ΕΥΔΑΠ: 5,9900 +1,18%

EUROBANK: 1,8000 -0,11%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8000 +0,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7350 -0,96%

MOTOR OIL: 27,6700 +0,44%

JUMBO: 26,1400 +0,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 25,8600 -0,99%

ΟΛΠ: 27,3500 -1,62%

ΟΠΑΠ: 16,2500 -1,46%

ΟΤΕ: 13,4700 -2,25%

AUTOHELLAS: 13,4000 +1,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8820 -0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 +3,64%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,9000 +1,07%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

