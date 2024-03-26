Αύριο, Τετάρτη 27 Μαρτίου, αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού μετά από έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 830 ευρώ μικτά και να ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και 19 επιδόματα που άμεσα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, είτε επιδόματα ανεργίας είτε προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, θα υπάρξει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ώστε ο νέος κατώτατος μισθός, να εφαρμοστεί από 1η Απριλίου, δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡTnews.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός, η εισήγησή μας είναι αποτέλεσμα τόσο του διαλόγου με τους κοινωνικούς φορείς, δηλαδή εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζομένων, όσο και των εισηγήσεων των επιστημονικών φορέων όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ΙΟΒΕ, το ΚΕΠΕ. Η τελική εισήγηση από το ΚΕΠΕ ήταν για αύξηση του κατώτατου μισθού της τάξης του 4% με 5%. Είχαμε επίσης εισηγήσεις από μικρότερους εργοδότες οι οποίες ήταν ακριβώς στο 3,5% αλλά και εισηγήσεις που φτάνανε για αύξηση μέχρι 12% και 13%, είπε.

Κύριο μέλημά μας – τόνισε – είναι η στήριξη του εργατικού δυναμικού ειδικά τώρα εν όψει καλοκαιριού και θερινής και τουριστικής περιόδου που θέλουμε οι μισθοί να είναι υψηλότεροι και το διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά να μπορεί να καλύπτει το κύμα της ακρίβειας. Από την άλλη, να μπορεί η οικονομία μας να κρατείται σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο διεθνώς. Να θυμίσω επίσης ότι ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και 19 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, αλλά και στα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης της ΔΥΠΑ, κατέληξε η κυρία Μιχαηλίδου.

