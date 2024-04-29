Στα επίπεδα των χθεσινού κλεισίματος έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκε η ήπια προσφορά που εκδηλώθηκε για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.455,48 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.447,12 μονάδες (0,54%) και υψηλότερη τιμή στις 1.457,04 μονάδες (+0,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.216.797 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,60%), της Viohalco (+2,29%), της Motor Oil (+2,18%), της Aegean Airlines (+1,81%) και της Jumbo (+1,81%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,47%), της Πειραιώς (-1,91%), της Alpha Bank (-1,70%), των ΕΛΠΕ(-1,67%) και της Ελλάκτωρ (-1,34%).

Οι μετοχές του ΟΠΑΠ διαπραγματεύθηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.031.630 και 3.304.617 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,99 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Doppler +8,72% και Ευρωσύμβουλοι +8,66%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) -10,77% και Επίλεκτος -9,68%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 29,5500 +2,60%

ALPHA BANK: 1,6200 -1,70%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 +1,81%

VIOHALCO: 5,8000 +2,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7800 +1,70%

ΔΕΗ: 11,3400 -1,22%

COCA COLA HBC:30,0800 +0,47%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5850 -1,34%

ΕΛΠΕ: 8,2350 -1,67%

ELVALHALCOR: 1,9500 +1,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,6700 -0,39%

ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -0,87%

EUROBANK: 2,-0100 -0,50%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9300 -1,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 -0,72%

MOTOR OIL: 27,2000 +2,18%

JUMBO: 29,2200 +1,81%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,0600 +0,16%

ΟΛΠ:24,9500 +0,81%

ΟΠΑΠ: 15,8500 -3,47%

ΟΤΕ: 14,4100 +0,49%

AUTOHELLAS:12,8600 +0,47%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9040 - 1,91%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,9400 +1,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,3700 +0,77%

