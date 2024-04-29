Στα επίπεδα των χθεσινού κλεισίματος έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, καθώς απορροφήθηκε η ήπια προσφορά που εκδηλώθηκε για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.455,48 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,03%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.447,12 μονάδες (0,54%) και υψηλότερη τιμή στις 1.457,04 μονάδες (+0,14%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 116,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.216.797 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,02%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+2,60%), της Viohalco (+2,29%), της Motor Oil (+2,18%), της Aegean Airlines (+1,81%) και της Jumbo (+1,81%).
Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,47%), της Πειραιώς (-1,91%), της Alpha Bank (-1,70%), των ΕΛΠΕ(-1,67%) και της Ελλάκτωρ (-1,34%).
Οι μετοχές του ΟΠΑΠ διαπραγματεύθηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.031.630 και 3.304.617 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,99 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,79 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 54 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:Doppler +8,72% και Ευρωσύμβουλοι +8,66%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) -10,77% και Επίλεκτος -9,68%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 29,5500 +2,60%
ALPHA BANK: 1,6200 -1,70%
AEGEAN AIRLINES: 12,3600 +1,81%
VIOHALCO: 5,8000 +2,29%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,7800 +1,70%
ΔΕΗ: 11,3400 -1,22%
COCA COLA HBC:30,0800 +0,47%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5850 -1,34%
ΕΛΠΕ: 8,2350 -1,67%
ELVALHALCOR: 1,9500 +1,14%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,6700 -0,39%
ΕΥΔΑΠ: 5,7000 -0,87%
EUROBANK: 2,-0100 -0,50%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9300 -1,17%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9200 -0,72%
MOTOR OIL: 27,2000 +2,18%
JUMBO: 29,2200 +1,81%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,0600 +0,16%
ΟΛΠ:24,9500 +0,81%
ΟΠΑΠ: 15,8500 -3,47%
ΟΤΕ: 14,4100 +0,49%
AUTOHELLAS:12,8600 +0,47%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9040 - 1,91%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,9400 +1,36%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,3700 +0,77%
