Ράλι για την Trump Media, του Ντόναλντ Τραμπ, στο ντεμπούτο της στον Nasdaq

Εφτασε να καταγράφει άνοδο άνω του 50%. Η αποτίμηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, προειδοποιούν αναλυτές

Επίσημη πρώτη για τη μετοχή της εταιρείας του Ντόναλντ Τραμπ, Trump Media & Technology Group (ελέγχει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του πρώην αμερικανού προέδρου Truth Social), στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με εκρηκτική άνοδο που ξεπέρασε το 50% σε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη των συναλλαγών. 

Η έντονη μεταβλητότητα στη μετοχή, η οποία διαπραγματεύεται με σύμβολο DJT (τα αρχικά του πρώην αμερικανού προέδρου) στον Nasdaq, οδήγησε σε αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου για λίγα λεπτά. Περισσότερο από 6,5 εκατ. μετοχές της Trump Media & Technology Group άλλαξαν χέρια τα πρώτα 20 λεπτά των συναλλαγών. 

Η μετοχή έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 71 δολ. (με άνοδο άνω του 40%). 

Το σύμβολο της μετοχής, DJT, “είναι ένας φόρος τιμής στον πρώην πρόεδρο και διευθυντή και 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ” ανέφερε η Trump Media σε ανακοίνωσή της.

Η Wall Street αποτιμά την Trump Media στο αστρονομικό ποσό των 13 δισ. δολ., το οποίο σύμφωνα με αναλυτές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

"Αυτή η αποτίμηση ενδέχεται να αντανακλά περισσότερο τον ενθουσιασμό των υποστηρικτών του Τραμπ, παρά μια λογική αποτίμηση των επιχειρηματικών προοπτικών της εταιρείας" δήλωσε ο Thomas Hayes, πρόεδρος της Great Hill Capital.

Η αξία του πλειοψηφικού πακέτου που ελέγχει ο Τραμπ στην Trump Media, υπολογίζεται στα 5,38 δισ. δολ. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι με βάση τη νομοθεσία δεν μπορεί να πουλήσει ή να ενεχυριάσει τις μετοχές του για το επόμενο εξάμηνο. Κι αυτό γιατί η διαπραγμάτευση της μετοχής στο χρηματιστήριο είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης με την Digital World Acquisition Corp, η οποία εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή

