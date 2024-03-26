Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 έκλεισαν για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 31,31 μονάδων (–0,08%), στις 39.282,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 68,77 μονάδων (–0,42%), στις 16.315,70 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,61 μονάδων (–0,28%), στις 5.203,58 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

