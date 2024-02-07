Les Echos: Το αεροδρόμιο της Αθήνας απογειώνεται στο Χρηματιστήριο

«Το αεροδρόμιο της Αθήνας απογειώνεται στο Χρηματιστήριο και επιβεβαιώνει την ελληνική ανάκαμψη» είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος στην γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos, το οποίο αναφέρεται στο έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η εισαγωγή του Διεθνούς Αεροδρομίου των Αθηνών στο Χρηματιστήριο προκαλεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον επειδή είναι η κομβική υποδομή της κορυφαίας βιομηχανίας της Ελλάδας: του τουρισμού.

Υπογραμμίζεται ότι το αεροδρόμιο υποδέχθηκε πέρσι 28 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 24% σε διάστημα ενός έτους.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια πρόσθεσε 69 διεθνείς προορισμούς στο δίκτυό του (σε σύνολο 155) και ότι συνεργάζεται με 32 αεροπορικές εταιρείες, καθιστώντας το, το 9ο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στην Ευρώπη.

Επίσης αναφέρεται ότι αυτό το καλοκαίρι, η EasyJet θα προσφέρει πέντε νέους προορισμούς (Λυών, Μπορντό, Βενετία, Μάλαγα και Πάλμα ντε Μαγιόρκα) και ότι η ισπανική εταιρία χαμηλού κόστους Volotea θα πουλήσει 835.000 θέσεις με προορισμό την ελληνική πρωτεύουσα, σημειώνοντας αύξηση 23% σε διάστημα ενός έτους.

Σε άλλο δημοσίευμα στην ίδια γαλλική εφημερίδα γίνεται, τέλος, αναφορά και στο φαινόμενο του υπερτουρισμού που μαστίζει κάποια ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, τα οποία, όπως επισημαίνεται, βλέπουν τις κρατήσεις τους να μειώνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

