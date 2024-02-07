Με τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις στις εταιρίες πώλησης ταμειακών μηχανών και τερματικών μηχανημάτων (POS) που δεν θα αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους έως τις 29 Φεβρουαρίου, ημέρα που εκπνέει και η προθεσμία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές για τις επιχειρήσεις.



Η εν λόγω αναβάθμιση των λογισμικών των εταιριών παροχής ταμειακών μηχανών και POS κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διασύνδεση των ταμειακών με τα POS όλων των επιχειρήσεων.



Παράλληλα, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν και τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που οφείλουν να διασυνδέσουν τα POS με τις ταμειακές τους έως τις 29/2.



Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεν πρόκειται να κάνει πίσω στην υλοποίηση της εμβληματικής αυτής μεταρρύθμισης καθώς πέραν του ότι συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποτελεί και έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και η μη υλοποίηση του θα οδηγήσει σε απώλεια κοινοτικών πόρων.



Ήδη η πρόοδος είναι σημαντική, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2023 θεσπίστηκε το μητρώο POS και ολοκληρώθηκε η πρώτη διαβίβαση στοιχείων από τους παρόχους. Τον Οκτώβριο του 2023 εκδόθηκαν όλες οι σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία διασύνδεσης. Τον Νοέμβριο έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στο Μητρώο POS (1.032.000 POS είναι καταγεγραμμένα), που αφορά ενεργά POS έως και τις 30/09/2023, ενώ καθ’όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου οι πάροχοι είχαν το χρονικό περιθώριο να συμμορφωθούν με τους κανόνες του νέου πλαισίου δήλωσης και λειτουργίας τόσο των ενσύρματων όσο και των ασύρματων POS.



Το έργο της διασύνδεσης πρόκειται να ολοκληρωθεί και ο καθένας οφείλει να αναλάβει εγκαίρως τις ευθύνες που του αναλογούν.

