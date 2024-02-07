Ξεπέρασε ακόμα και το 15% η άνοδος της τιμής της μετοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 2,5 δις ευρώ.

Η πρώτη σήμερα ημέρα άρχισε στα 8,20 ευρώ, να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της αγοράς, ειδικά των ιδιωτών

Ήδη από τα πρώτα τρία λεπτά της συνεδρίασης άλλαξαν χέρια πάνω από 2 εκατ. τεμάχια, σε τιμές πέριξ των 9,50 ευρώ, ήτοι με κέρδη άνω του 15%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,5 δισ. ευρώ.

