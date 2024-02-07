Ξεπέρασε ακόμα και το 15% η άνοδος της τιμής της μετοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ με την κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα 2,5 δις ευρώ.
Η πρώτη σήμερα ημέρα άρχισε στα 8,20 ευρώ, να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της αγοράς, ειδικά των ιδιωτών
Ήδη από τα πρώτα τρία λεπτά της συνεδρίασης άλλαξαν χέρια πάνω από 2 εκατ. τεμάχια, σε τιμές πέριξ των 9,50 ευρώ, ήτοι με κέρδη άνω του 15%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 2,5 δισ. ευρώ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.