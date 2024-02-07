Bloomberg: Πώς η Ελλάδα βγάζει τους οίκους αξιολόγησης… άχρηστους

Η περίπτωση της Ελλάδας αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας από τους οίκους είναι άχρηστες, γράφει άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στο Bloomberg.

Όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, τα ελληνικά ομόλογα έχουν δώσει αποδόσεις 14% τα τελευταία πέντε χρόνια, τις υψηλότερες ανάμεσα στους κρατικούς εκδότες με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.

Και όμως, η Ελλάδα μόλις πρόσφατα αναβαθμίστηκε στην επενδυτική βαθμίδα από την S&P και την Fitch, ενώ για κάποιο λόγο, η Moody’s εξακολουθεί να την συγκαταλέγει στο junk.

Κόντρα στα όσα υπαγορεύουν οι αξιολογήσεις για το ποια ομόλογα είναι ασφαλή, η Ελλάδα δανείστηκε τα τελευταία χρόνια σε χαμηλότερο κόστος από τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, δείχνουν τα στοιχεία του Bloomberg.

Και τον Μάιο, για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, το κόστος δανεισμού της ήταν ανάλογο με εκείνο χωρών που αξιολογούνται με Α, δηλαδή πέντε σκαλοπάτια υψηλότερα από την δική της αξιολόγηση την εποχή εκείνη.

Οι τιμές στην αγορά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα θα μπορούσε να δανειστεί με επιτόκιο περίπου 18 μονάδες βάσης χαμηλότερο από τις χώρες με αξιολόγηση ΑΑ, δηλαδή 7 σκαλοπάτια υψηλότερη από την δική της.

Και την ίδια στιγμή, το ελληνικό 10ετές ομόλογο εμφανίζει απόδοση κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερη από το αντίστοιχο του Ηνωμένου Βασιλείου, που αξιολογείται με ΑΑ.

moneyreview.gr

