Χρηματιστήριο: Πτώση 0,47%,- Υψηλά κέρδη 11,71% για τη μετοχή του ΔΑΑ

Με ήπια υποχώρηση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση με την αγορά να υποχωρεί μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 3,91%.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε η αγορά στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, κλείνοντας με κέρδη 11,71%, στα 9,16 ευρώ (από 8,2 ευρώ τιμή εισαγωγής) με την αξία των συναλλαγών στη μετοχή να ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ. Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στα 9,56 ευρώ (+16,59%).

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της ΔΕΗ (-3,84%), μετά την ανακοίνωση της Κομισιόν για την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ.

Η διοίκηση της επιχείρησης ανακοίνωσε ότι η υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού αφορά περίοδο πριν τον επανασχεδιασμό της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις επιταγές του μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model) αλλά κυρίως πολύ πριν από τον μετασχηματισμό της εταιρείας σε μια μοντέρνα και βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.397,14 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.407,71 μονάδες (+0,28%) και κατώτερη τιμή στις 1.382,38 μονάδες (-1,52%).

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 232,08 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.395.877 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,77%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+5,57%), της Motor Oil (+3,45%), της Τέρνα Ενεργειακή (+2,45%), της Jumbo (+1,66%), της Autohellas (+1,65%) και του ΟΛΠ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-3,84%), της Elvalhalcor (-3,45%), της Viohalco (-1,85%), της Alpha Bank (-1,96%), της Εθνικής (-1,74%) και της Πειραιώς (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν ο ΔΑΑ και η Alpha Bank διακινώντας 9.675.719 και 4.751.712 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΔΑΑ με 90,13 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 40,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 70 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΔΑΑ +11,71% και Ικτίνος +8,92%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΒΙΣ -8,26% και Βιοτέρ -7,41%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 24,9000 -0,40%

ALPHA BANK: 1,7225 -1,96%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 -0,79%

VIOHALCO: 6,3700 -1,85%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,5000 -0,14%

ΔΕΗ: 12,0200 -3,84%

COCA COLA HBC:26,6100 -0,78%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6800 +0,75%

ΕΛΠΕ:7,6600 +0,52%

ELVALHALCOR: 2,2400 -3,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1140 -1,74%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 +0,35%

EUROBANK: 1,9155 -1,26%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2700 -0,75%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1650 -0,49%

MOTOR OIL: 26,9600 +3,45%

JUMBO: 26,9200 +1,66%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,1000 -1,45%

ΟΛΠ:25,4500 +1,60%

ΟΠΑΠ: 16,4200 -0,36%

ΟΤΕ: 12,9000 +0,08%

AUTOHELLAS:13,5800 +1,65%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8020 -1,50%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,6700 +5,57%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,9000 +2,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

