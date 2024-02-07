Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη διοίκηση και τα στελέχη του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά.

Ο CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γ. Κοντόπουλος επεσήμανε ότι η είσοδος του ΔΑΑ στη χρηματιστηριακή αγορά είναι κομβικής σημασίας όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία και το Χ.Α. και την ελληνική οικονομία, αλλά αποτελεί και μήνυμα για την επενδυτική δυναμική της Ελλάδος. Πρόσθεσε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη έκδοση των τελευταίων 18 ετών, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ιωάννης Παράσχης, CEO του ΔΑΑ κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, τονίζοντας ότι η είσοδος του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ορόσημο, στην πορεία του από το 1996 που ξεκίνησε από μηδενική βάση με την σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Πρόσθεσε ότι το ΔΑΑ θα παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, δημιουργώντας αξία στους μετόχους του και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την είσοδο του ΔΑΑ στο Χ.Α. ως μεγάλη επιτυχία, τόσο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών και ως μια ιστορική στιγμή για την πορεία της χώρας.

Τόνισε ότι το δημόσιο θα εισπράξει 785 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του ΔΑΑ και μίας σειράς άλλων αποκρατικοποιήσεων και πωλήσεων (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, ΕΛΠΕ, Αττική Οδός κ.α.) αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική οικονομία.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία που προσελκύει επενδύσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη, αποφέροντας οφέλη προς όλους και κυρίως στους ασθενέστερους πολίτες.

Αναφέρθηκε, επίσης στα μέτρα της κυβέρνησης για την στήριξη της χρηματιστηριακής αγοράς με τη μείωση του φόρου των χρηματιστηριακών συναλλαγών και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο και για λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης της κεφαλαιαγοράς.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και αποκτά εξωστρέφεια, στηριζόμενη στις επενδύσεις. Το ύψος των προσφορών και το τίμημα αποτυπώνουν την αναπτυξιακή πορεία του ΔΑΑ, την στρατηγική του σημασία για την Ελλάδα και την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας.

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Δ. Πολίτης επεσήμανε την υψηλή αξία που υπάρχει στο ΔΑΑ, τονίζοντας ότι η μεγάλη επιτυχία της δημόσιας προσφοράς οφείλεται στην ποιότητα της εταιρείας και στο άξιο management.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου, επισήμανε ότι η εισαγωγή του ΔΑΑ αναβαθμίζει την ελληνική κεφαλαιαγορά, και θα αποτελέσει αρχή για είσοδο στο Χ.Α. και άλλων εταιρειών αναλόγου μεγέθους.

Τέλος να σημειωθεί ότι η πρόσφατη δημόσια εγγραφή προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 12 φορές. Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς ανήλθαν σε 784,7 εκατ. ευρώ.

