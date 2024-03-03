Στουρνάρας: Το δημόσιο χρέος μπορεί να επιστρέψει στο 60% του ΑΕΠ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, αν δεν λειτουργούσε θωρακισμένη με το θεσμικό πλαίσιο ανεξαρτησίας, μετά απ' όσα συνέβησαν το 2015, ίσως η χώρα να είχε βγει από την ευρωζώνη, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο της Καθημερινής σε πάνελ με τίτλο: «Τα επόμενα 50 χρόνια είναι ασφαλής η Δημοκρατία; Είναι η Ελλάδα μεταρρυθμίσιμη;».

«Ποιοι αμφιβάλλουν ότι αν δεν ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, ίσως να μην είμαστε στο ευρώ μετά την περιπέτεια του 2015;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για αυτό, όπως υποστήριξε, πρέπει να υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι να λειτουργούν ως «αντίβαρο» στην κεντρική εξουσία. «Η ποιότητα της Δημοκρατίας θα βελτιωθεί με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι παρά την πολύχρονη κρίση που πέρασε η Ελλάδα, παραμένει σχετικά υψηλά στον δείκτη human development του ΟΗΕ (είναι ένα συνοπτικό μέτρο του μέσου όρου των επιτευγμάτων σε βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης: μακρά και υγιής ζωή, γνώση και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο) και συγκεκριμένα στο ανώτερο 13%. Όπως συμπλήρωσε, θα πρέπει να θέσουμε ως στόχο στα επόμενα χρόνια, η χώρα να καταταχθεί ακόμη υψηλότερα, στο 5% των χωρών.

Σημείωσε, επίσης, πως η Δημοκρατία στη χώρα δεν κινδυνεύει, ωστόσο οι εκτεταμένες ανισότητες ενισχύουν τον λαϊκισμό, ο οποίος αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή, όπως είπε ο διοικητής της ΤτΕ, απαιτείται ένα «δίχτυ προστασίας» με παρεμβάσεις στη φορολογία και την εποπτεία. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, πρώτιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Παιδεία.

Για το πρόβλημα της μετανάστευσης, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι σήμερα λείπουν 200.00 εργατικά χέρια και «αν δεν κατορθώσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές στον τουρισμό και την οικοδομή, τότε θα έχουμε πρόβλημα στην οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας ότι «αν δεν είχαμε τους Αλβανούς μετανάστες την 10ετία του 1990, δεν θα επιτυγχάναμε το κριτήριο του πληθωρισμού που έθετε η Συνθήκη του Μάαστριχτ».

Ερωτηθείς για το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, ο κ. Στουρνάρας, κάνοντας μία ιστορική αναδρομή, ανέφερε ότι η χώρα μετά την οιωνεί χρεωκοπία του 2010 πήρε ένα τεράστιο δώρο: Τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια 289 δισ. ευρώ σε αναχρηματοδότηση του χρέους με χαμηλό επιτόκιο. Ο ίδιος εκτίμησε ότι με ένα διαρκές 2% πρωτογενές πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων τα επόμενα 50 χρόνια, το δημόσιο χρέος μπορεί να επιστρέψει στο 60% του ΑΕΠ. «Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διοικητής της ΤτΕ κατέληξε λέγοντας ότι «ελπίζω να μην αυτοκτονήσουμε στο μέλλον. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την τεράστια ρύθμιση του χρέους που έγινε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

