Οι εξαιρετικές προοπτικές, αλλά και οι προκλήσεις για τον ηπειρώτικο και τον ορεινό τουρισμό στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και στο υπόλοιπο της επικράτειας τέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΞ που έλαβε χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στο Καρπενήσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς και επαγγελματίες του κλάδου σημείωσαν ότι για πρώτη φορά η Κεντρική Ελλάδα και ο ηπειρωτικός τουρισμός μπαίνει ενεργά στον τουριστικό διάλογο της χώρας. Αυτό είναι απόρροια της δράσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων να ξεκινήσει από τη Στερεά Ελλάδα και το Καρπενήσι την προσπάθεια ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τους προορισμούς που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επισκεψιμότητας της χώρας.

Γιάννης Χατζής: Η αποκλειστική αναφορά στα ρεκόρ εσόδων και αφίξεων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα επιμέρους περιοχών

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής σημείωσε ότι ενώ η επιτυχία του κλάδου είναι αδιαπραγμάτευτη, η αποκλειστική αναφορά στα ρεκόρ εσόδων και αφίξεων δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα επιμέρους περιοχών. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, εξήγησε ο κ. Χατζής ότι η ΠΟΞ επίλεξε να πραγματοποιήσει το πρώτο της συνέδριο στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Μάλιστα επεσήμανε ότι το Καρπενήσι σήμερα δεν θυμίζει τις εικόνες των Χριστουγέννων και εξήγησε:" Αυτή είναι η πραγματικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων που βασίζονται σε λιγότερο από 90 ημέρες δυναμικής λειτουργίας για να καλύψουν λειτουργικά έξοδα 365 ημερών. Παρόλα αυτά, οι περιοχές αυτές έχουν εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης και εμπλουτισμού της ελληνικής τουριστικής εμπειρίας. Χρειάζεται όμως ο σωστός σχεδιασμός και για αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα", όπως είπε.

Άγγελος Καλλίας: Που πάνε τα χρήματα που δαπανά η τοπική αυτοδιοίκηση για προβολή;

Στο σημείο αυτό ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ Άγγελος Καλλίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στάθηκε και στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέροντας τα εξής: «Όλα αυτά τα χρήματα που δαπανώνται από την αυτοδιοίκηση για ταξίδια fam trips, έντυπα, φυλλάδια, συμμετοχές σε εκθέσεις, τι αποτέλεσμα έχουν; Όταν τραβάμε τη γραμμή, τι βλέπουμε από κάτω;» αναρωτήθηκε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας Άγγελος Καλλίας, «Υπάρχουν πολλά δομικά προβλήματα που θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ο επιχειρηματίας επενδύει χρήματα και προβάλλει την επιχείρησή του. Η Πολιτεία θα πρέπει να αναδείξει τον τόπο», υπογράμμισε.

Σοφία Φλέγγα: Με πληρότητα στο 30% κατά μέσο όρο το χρόνο, τα κόστη δεν βγαίνουν

Παραμένοντας στα προβλήματα που έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω του ενεργειακού, τονίστηκε ότι υπάρχουν μονάδες που καθημερινά μπορεί να χρειάζονται και 1 τόνο πετρέλαιο για να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα και φυσικά να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Ωστόσο με πληρότητα στο 30% κατά μέσο όρο το χρόνο, τα κόστη δεν βγαίνουν, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Σοφία Φλέγκα, Πρόεδρος Ξενοδόχων Ευρυτανίας.

Η Σοφία Φλέγκα οικοδέσποινα της διοργάνωσης, που πρόσφερε απλόχερα υψηλού επιπέδου φιλοξενία στους καλεσμένους της ΠΟΞ, την ίδια στιγμή εξέφρασε το παράπονο ότι ουσιαστικά "παλεύει" μόνη της με την εκτόξευση των λειτουργικών δαπανών και ταυτόχρονα είναι εκτός από προγράμματα αναβάθμισης της μονάδας της, όπως και η πλειοψηφία αντίστοιχων μονάδων. Μπορεί η αγάπη για τον τόπο της και την οικογένεια της να κρατούν δεμένη την κυρία Φλέγγα με το πανέμορφο Καρπενήσι, ωστόσο είναι πολλοί οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων που η επόμενη μέρα θα τους βρει μη ανταγωνιστικούς, όπως τονίστηκε.

Απαραίτητη η στήριξη στα ξενοδοχεία 1,2,3 αστέρων

Όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη στιγμή που πλέον η βραχυχρόνια μίσθωση έχει επιτρέψει στον καθένα να προσφέρει ένα εξαιρετικό σπίτι για ενοικίαση, οι ξενοδόχοι των χαμηλών κατηγοριών δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν, ούτε στα φορολογικά αλλά ούτε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε τα ξενοδοχεία, 1,2,3 αστέρων να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητάς τους, ώστε να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους τόσο ενεργειακά όσο και σε επίπεδο υποδομών. "Ενα από τα βασικότερα εμπόδια στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος είναι η διαχρονική απουσία στήριξης των ξενοδοχείων έως 3 αστέρων που σε αριθμό δυναμικότητας ξεπερνούν τα 200,000 δωμάτια", εξήγησε ο κ. Χατζής.

Υποδομές και έλλειψη στρατηγικής τροχοπέδη στην ανάπτυξη των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας

Σταχυολογώντας τα ζητήματα που εμποδίζουν τις περιοχές που υστερούν σε τουριστική ανάπτυξη, οι φορείς των ξενοδόχων στάθηκαν στην απουσία δημοσίων υποδομών αλλά και πολιτικών για την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Ο Μιλτιάδης Χέλμης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας τόνισε χαρακτηριστικά ότι όλο ανακοινώνονται δρόμοι αλλά αυτοί δεν προχωρούν. Στους Δελφούς η ίδια αγωνία. Το κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και η έλλειψη βασικών υποδομών (όπως πεζοδρόμια) τραυματίζουν την εμπειρία των επισκεπτών τόνισε η Παγώνα Κολομβότσου πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δελφών. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ανάπτυξης νέων προϊόντων η κυρία Νάγια Σαμαρά από την ένωση ξενοδόχων Λαμίας στάθηκε στην στασιμότητα στο μέτωπο των ιαματικών πηγών. Τη στιγμή που υπάρχει διεθνής τάση για τουρισμό ευεξίας οι ιαματικές πηγές φθίνουν και απαξιώνονται στις περιφέρειες.

Η Ευρυτανία αλλά και γενικότερα η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

Παρά τα υφιστάμενα προβλήματα όλοι συνηγορούν ότι η Ευρυτανία αλλά και γενικότερα η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Εστιάζοντας στην περιοχή της Ευρυτανίας ο γενικός διευθυντής της Marketing Greece Νίκος Διαμαντόπουλος επεσήμανε πως διαθέτει ένα εξαιρετικό προϊόν, που μάλιστα «ακουμπάει» τις σύγχρονες ταξιδιωτικές τάσεις, σημάδι της δυναμικής που μπορεί να αποκτήσει. Την ίδια στιγμή ο γενικός διευθυντής της MG κάνει λόγο για την ανάγκη της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, αφού όπως εξηγεί η προβολή ενός προορισμού απαιτεί συντεταγμένη και συντονισμένη εργασία όλων. Η Marketing Greece τα τελευταία δέκα χρόνια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς τουριστικές τάσεις και την ίδια στιγμή αποτελεί πυλώνα προώθησης των ελληνικών προορισμών.

Διεθνή εκδήλωση, με επίκεντρο τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, θα υλοποιήσει η Marketing Greece αρχές Απριλίου στην Ελλάδα

Η Marketing Greece το 2024 ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού και αναλαμβάνει να φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το event "X Design Week". Μια διοργάνωση του Digital Tourism Think Tank, του διεθνούς δικτύου για DMO's και travel brands που μέσα από καινοτόμες και δημιουργικές μεθόδους υποστηρίζει το marketing και management των προορισμών. Τον Απρίλιο του 2024 το exclusive event "X Design Week" θα λάβει χώρα στην Αθήνα, με την Marketing Greece να έχει αναλάβει την διοργάνωσή του. Το event απευθύνεται σε στελέχη του τουρισμού και με κεντρικό του μήνυμα το «Place - Purpose - Playfulness», προσκαλεί το δίκτυο του σε ένα τριήμερο που θα διερευνήσουν τις μεγάλες αλλαγές στον τουρισμό και θα εστιάσουν στα σημαντικά θέματα που αφενός θα καθορίσουν τις μελλοντικές εμπειρίες των επισκεπτών και αφετέρου θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να υπερβεί ο κλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

