Πετρέλαιο: Η Ρωσία ανακοίνωσε μείωση της παραγωγής της κατά 471.000 βαρέλια ημερησίως

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει εθελοντικά την πετρελαϊκή παραγωγή της κατά 471.000 βαρέλια την ημέρα στο τέλος του δεύτερου φετινού τριμήνου, μια απόφαση την οποία έλαβε «σε συντονισμό» με τις άλλες χώρες του ΟΠΕΚ για να στηρίξουν τις παγκόσμιες τιμές.

Η Ρωσία θα θέσει σε εφαρμογή μια «επιπλέον» εθελοντική μείωση της παραγωγής της κατά 350.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο, κατά 400.000 το Μάιο και κατά 471.000 τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο αρμόδιος για την ενέργεια αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντρ Νόβακ.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η μείωση θα είναι «121.000 βαρέλια την ημέρα» τον Απρίλιο και «71.000» το Μάιο, σύμφωνα με τον ρώσο ηγέτη.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης διευκρίνισε πως αυτή η νέα εθελοντική μείωση της παραγωγής «προστίθεται» σ' αυτή των 500.000 βαρελιών ημερησίως που έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Ρωσία τον Απρίλιο του 2023 και ισχύει μέχρι το τέλος του 2024.

«Έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες προφύλαξης που αναπτύσσονται από τις χώρες του ΟΠΕΚ+ με στόχο να υποστηριχθεί η σταθερότητα και η ισορροπία των πετρελαϊκών αγορών», αναφέρει ο Νόβακ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση.

Η Ρωσία, πυλώνας της συμμαχίας των χωρών που εξάγουν πετρέλαιο, ασκεί τους τελευταίους μήνες μια πολιτική που έχει στόχο να σταματήσει την πτώση των τιμών.

Αυτό συμβαίνει διότι παρά το γεγονός ότι το οικονομικό μάνα από την πώληση των υδρογονανθράκων είναι λιγότερο σημαντικό στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό απ' ό,τι πριν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, τα πετρελαϊκά έσοδα παραμένουν σημαντικά για τη Μόσχα τη στιγμή που η οικονομία της είναι στραμμένη προς την πολεμική προσπάθεια για να υποστηρίξει τη στρατιωτική επίθεση στη γείτονά της.

Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου επιβάλλουν εδώ και δύο χρόνια βαριές κυρώσεις με στόχο το ρωσικό ενεργειακό τομέα, υποχρεώνοντας τη Μόσχα να επαναπροσανατολίσει μαζικά τις εξαγωγές της προς την Ασία και κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

