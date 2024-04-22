Την κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου 171ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ξεκινά o όμιλος Intrakat για λογαριασμό του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος προχωρά δυναμικά την οργανική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, η Κοινοπραξία εταιρειών «Intrakat - Ameresco - RES INVEST PV 171MW», στην οποία ο όμιλος Intrakat είναι επικεφαλής και συμμετέχει με ποσοστό 45%, υπέγραψε με την εταιρεία Spartakos Energy (100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες), σύμβαση για την κατασκευή φωτοβολταϊκού έργου 171 MW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Το έργο αποτελείται από τρεις φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με bifacial πλαίσια και σταθερό σύστημα στήριξης, στις θέσεις «Εξοχή 7» (80 MW), «Εξοχή 8» (75 MW) και «Καρδιά 1» (16 MW) των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης. Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους θα διασυνδεθούν τους υφιστάμενους Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία θα αναλάβει τη μελέτη εφαρμογής, την αδειοδότηση, την κατασκευή, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία των 3 φωτοβολταϊκών, αξιοποιώντας έτσι την ευρεία τεχνογνωσία των εταίρων της σε αντίστοιχα έργα. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 14 μήνες.

Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των €43 εκατ. Το έργο εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει την ηλεκτροδότηση σχεδόν 70.000 νοικοκυριών, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή περίπου 68.000 τόνων CO2 ετησίως.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ, πραγματοποιεί ένα δυναμικό πρόγραμμα οργανικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της με έμφαση στα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. Τα φωτοβολταϊκά έργα οριοθετούνται κατά βάση σε περιοχές της Πτολεμαΐδας, της Μεγαλόπολης και του Αμυνταίου, αξιοποιώντας περιοχές αποθέσεων των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομάδας έργων συνολικής ισχύος 1200 MWp, τα οποία έχουν εγκατασταθεί ή είναι σε φάση υλοποίησης στην Περιοχή της Πτολεμαΐδας.



Πηγή: skai.gr

