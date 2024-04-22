Αίτηση για υπαγωγή στο Άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ υπέβαλε η Express. Παράλληλα, η εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων, το χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνει σήματα όπως Express, Bonobos και UpWest Express, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 100 από τα καταστήματά της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην αίτηση πτώχευσης, την οποία κατέθεσε στο πτωχευτικό δικαστήριο του Ντέλαγουέρ, τα περιουσιακά της στοιχεία και οι υποχρεώσεις της κινούνται μεταξύ του ποσού του 1 έως 10 δισ. δολ.

Όρισε επίσης νέο οικονομικό διευθυντή τον Μαρκ Στιλλ, ο οποίος εκτελούσε χρέη προσωρινού οικονομικού διευθυντή από τον Νοέμβριο του 2023.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πτώχευσης η εταιρεία θα βάλει λουκέτο σε 95 καταστήματα με το σήμα Express, ενώ θα κλείσει όλα τα καταστήματα που φέρουν την επωνυμία UpWest Express, δεν διευκρίνισε ωστόσο σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης.

Η εταιρεία λειτουργεί στην παρούσα φάση περίπου 530 σημεία πώλησης Express και Express Factory Outlet στις ΗΠΑ και το Πουέρτο Ρίκο και περίπου 12 καταστήματα UpWest, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της.

Η Express, η οποία ιδρύθηκε το 1980, τα τελευταία χρόνια παλεύει με τη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση λόγω της επιβράδυνσης της κατανάλωσης γενικότερα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει λάβει δέσμευση για νέα χρηματοδότηση ύψους 35 εκατ. δολ. από ορισμένους από τους υφιστάμενους δανειστές της.

Επίσης, επεσήμανε ότι θα συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητες της καθώς ξεκινάει τη διαδικασία υπό δικαστική εποπτεία με στόχο να διευκολύνει την επίσημη διαδικασία πώλησής της.

Τέλος, ενημέρωσε πως έλαβε μια μη δεσμευτική επιστολή πρόθεσης από κοινοπραξία της οποίας ηγείται η WHP Global για την πώληση της πλειονότητας των καταστημάτων της.

Σημειώνεται ότι η WHP Global, η οποία ελέγχει την Toys "R" Us και έχει συμμετοχή σε εταιρείες όπως η Anne Klein, στην οποία ελέγχει το 7,4%, απέκτησε ποσοστό στην Express πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.