Πρωτογενές πλεόνασμα - έκπληξη, στο 1,9% του ΑΕΠ, πέτυχε το 2023 η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, όταν ο στόχος αφορούσε σε πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαμορφώθηκε στο 161,9% του ΑΕΠ με μείωση πάνω από 10 μονάδες σε σχέση με το 2022, υποχωρώντας στα τέλη του 2023 στα 356,7 δισ. ευρώ έναντι 356,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022.

Το ΑΕΠ το 2023 αυξήθηκε στα 220,3 δισ. ευρώ έναντι 206,6 δισ. ευρώ το 2022 και 181,5 δισ. ευρώ το 2021.

Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 31,858 δισ. ευρώ από 32,056 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2022. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία σε 10,419 δισ. ευρώ από 10,824 δισ. ευρώ. Και οι κοινωνικές εισφορές σε 7,822 δισ. ευρώ από 8,152 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 32,546 δισ. ευρώ από 32,336 δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο του 2022. Οι πρωτογενείς δαπάνες σε 30,398 δισ. ευρώ από 30,758 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας σε 6,081 δισ. ευρώ από 5,918 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές σε 12,399 δισ. ευρώ από 11,720 δισ. ευρώ. Και οι επιδοτήσεις σε 839 εκατ. ευρώ από 3,595 δισ. ευρώ.

Στη ευρωζώνη, ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς ΑΕΠ μειώθηκε από 3,7% το 2022 σε 3,6% το 2023 και στην ΕΕ αυξήθηκε από 3,4% σε 3,5%. Στην ευρωζώνη ο λόγος του δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 90,8% στο τέλος του 2022 σε 88,6% στο τέλος του 2023 και στην ΕΕ από 83,4% σε 81,7%.

4 σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2023

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και η σταθερή δημοσιονομική πολιτική οδήγησαν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το έτος 2023.

Επίσης, αναφέρεται πως σε σχέση με τους στόχους του Προϋπολογισμού 2024 παρατηρήθηκε υπέρβαση καθαρών φορολογικών εσόδων ύψους 292 εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2023 και ύψους 647 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, που καταγράφονται δημοσιονομικά στο έτος 2023, ενώ παρατηρήθηκε συγκράτηση των δαπανών των φορέων γενικής Κυβέρνησης ύψους 602 εκατ. ευρώ.

"Το θετικό αυτό αποτέλεσμα αποδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα σταδιακά οφέλη από τη μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι ενδεικτικό ότι τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2024, τα 397 εκατ. ευρώ εκ των 647 εκατ. ευρώ που ήταν η υπέρβαση των στόχων, προήλθαν από την καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων".

Η υπέρβαση του στόχου αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα έχει αντανάκλαση σε 4 πεδία, επισημαίνει το υπουργείο:

Πρώτον, στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Με βάση το ανωτέρω αποτέλεσμα, ο λόγος Χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε από 172,7% το 2022 σε 161,9% το 2023.

Δεύτερον, στη δημιουργία μιας καλύτερης αφετηρίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2024, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και την επιβράδυνση των διεθνών και ευρωπαϊκών ρυθμών ανάπτυξης.

Τρίτον, στη δημιουργία περισσότερων περιθωρίων ευελιξίας αναφορικά με τον 4ετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας λόγω της συγκράτησης του χρέους.

Τέταρτον, το αποτέλεσμα αυτό στέλνει ένα ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές ότι η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αναπτύσσεται πέραν των στόχων, παρά τις δυσκολίες και τα έκτακτα γεγονότα που αντιμετώπισε η χώρα (φυσικές καταστροφές, διεθνείς κρίσεις, διπλές εθνικές εκλογές κ.λπ.) κατά το προηγούμενο έτος.

