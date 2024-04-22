Νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση κατά της τηλεοπτικής πειρατείας έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες στην Κρήτη, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για πάταξη της παράνομης χρήσης πειρατικών συνδρομών με αποτέλεσμα διαφυγόντα κρατικά έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχείρηση που συντονίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό πολλών ατόμων που εμπλέκονταν σε δραστηριότητες παράνομης τηλεοπτικής πειρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εισέβαλαν σε πολλά σπίτια και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, εντοπίζοντας και κατάσχοντας παράνομα ψηφιακά μέσα και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείτο για τη λήψη και αναμετάδοση πειρατικών τηλεοπτικών καναλιών, καθώς και ψηφιακό πελατολόγιο με ονόματα και διευθύνσεις τελικών απλών χρηστών. Η δράση αυτή προκάλεσε πολλούς απλούς χρήστες να πετούν τα παράνομα boxes στα σκουπίδια, φοβούμενοι ότι θα ακολουθήσουν συλλήψεις, όπως έγινε και τις προηγούμενες εβδομάδες σε έρευνες σε σπίτια τελικών απλών χρηστών στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι ενώ βρισκόμαστε ήδη στο α΄ εξάμηνο του 2024, έχουν πραγματοποιηθεί 5 μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά της τηλεοπτικής πειρατείας, 6 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα έχουν εκδικαστεί δεκάδες υποθέσεις, με πολλά έτη φυλάκισης στους εμπλεκόμενους.

Οπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, ο αντίκτυπος αυτής της επιχείρησης αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο αγώνα ενάντια στην πειρατεία και την παράνομη χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Οι αρχές έχουν επανειλημμένα υπογραμμίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν αυτή τη σοβαρή μορφή εγκληματικότητας. Αξιοσημείωτα είναι τα παράνομα οικονομικά οφέλη που διαπιστώνονται στο σύνολο αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων κατά της τηλεοπτικής πειρατείας. Παρατηρείται μεγάλο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αγοραπωλησίες κινητής και ακίνητης περιουσίας, εικονικές επιχειρήσεις και έντονη παράλληλη παραβατικότητα.

Πηγή: skai.gr

