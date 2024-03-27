Φόβοι για αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο μετά την κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

Η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, στη Βαλτιμόρης, αποτελεί «μεγάλη καταστροφή» για την οικονομία, καθώς απειλεί με μεγάλη αναστάτωση τις μεταφορές αξίας ύψους 80 δισ. δολαρίων που διακινούνται από το λιμάνι της πόλης, ένας από τα μεγαλύτερα της Αμερικής, ταυτόχρονα, δε, απειλεί και περισσότερες από 140.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών.

Η γέφυρα, που κατέρρευσε αφού έπεσε πάνω σε πυλώνα της το πλοίο Dali, έφτανε στην είσοδο του λιμανιού της Βαλτιμόρης, το πιο πολυσύχναστο λιμάνι στις ΗΠΑ για εξαγωγές αυτοκινήτων και το ένατο πιο πολυσύχναστο λιμάνι συνολικά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ανακοινώσει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του λιμανιού -από όπου πέρυσι διακινήθηκαν περισσότεροι από 52 εκατ. τόνοι cargo- αναστέλλεται «μέχρι νεωτέρας».

Μιλώντας στο BBC, ο Marco Forgione, γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο εκπροσωπεί βρετανικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο, είπε ότι η αναστολή λειτουργίας του λιμανιού θα έχει «σημαντική επίδραση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

«Περισσότερα από 850.000 αυτοκίνητα και οχήματα διήλθαν από τη Βαλτιμόρη τον τελευταίο χρόνο» είπε ο ίδιος.

«Πρόκειται για μεγάλες αμερικανικές, βρετανικές και ευρωπαϊκές μάρκες, από την General Motors και τη Ford μέχρι τη Nissan, τη Fiat και την Audi. Επιπλέον, η Βαλτιμόρη είναι σημαντικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αυτό έχει συνέπειες. Περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι LNG φεύγουν κάθε μήνα από τη Βαλτιμόρη, επομένως οι συνέπειες αυτού που συνέβη είναι σημαντικές και θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις» εξήγησε ο ίδιος.

Το λιμάνι της Βαλτιμόρης είναι άμεσα υπεύθυνο για περίπου 15.000 θέσεις εργασίας και υποστηρίζει άλλες περίπου 140.000 θέσεις εργασίας.

Μετά το ατύχημα, ο ναυτιλιακός γίγαντας Maersk που είχε ναυλώσει το πλοίο Dali για να μεταφέρει το φορτίο της με προορισμό τη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε ότι «θα παραλείπει τη Βαλτιμόρη σε όλες τις υπηρεσίες για το άμεσο μέλλον».

Our thoughts are with the people of Baltimore and those impacted by the situation which unfolded this morning. We are working closely with the vessel owner and the vessel operator and are offering our full support to the authorities investigating the situation. — Maersk (@Maersk) March 26, 2024

Επιπλέον, κι άλλες εταιρείες έχουν προειδοποιήσει τους πελάτες τους για διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπάτιτζιγκ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό θα έχει σημαντικό και παρατεταμένο αντίκτυπο στις αλυσίδες εφοδιασμού».

«Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τι θα χρειαστεί για να ανοίξει ξανά το λιμάνι» είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «θα κινήσει γη και ουρανό για να ανοίξει ξανά το λιμάνι και να ξαναχτιστεί η γέφυρα το συντομότερο δυνατόν». Όμως πρόσθεσε ότι η διαδικασία «θα πάρει κάποιο χρόνο».

US President Joe Biden vowed ‘to move heaven and Earth’ to reopen the port and rebuild the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland, after a cargo ship crippled by a loss of power smashed into it, sending cars and people into the river https://t.co/5vg6nXR5Rx pic.twitter.com/CEUB5cd7JG — Reuters (@Reuters) March 27, 2024

Η Ναυτιλιακή Αρχή της Σιγκαπούρης δήλωσε ότι τα πιστοποιητικά του πλοίου Dali αναφορικά με την λειτουργικότητά του ίσχυαν τη στιγμή του συμβάντος.

Ανέφερε επίσης ότι το πλοίο είχε περάσει από δύο ξεχωριστές επιθεωρήσεις, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Synergy Marine Group, η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Dali, ανακοίνωσε ότι στο πλοίο επέβαιναν 22 άτομα και ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Πρόσθεσε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

