Δύτες πρόκειται να επιστρέψουν σήμερα τα ξημερώματα στον ποταμό Πατάπσκο, στο σημείο όπου χθες Τρίτη κατέρρευσε μεγάλη γέφυρα στη Βαλτιμόρη, αφού προσέκρουσε πάνω της φορτηγό πλοίο. Πάντως, οι έξι αγνοούμενοι εργάτες που έπεσαν στο νερό θεωρούνται πλέον νεκροί.

«Με βάση τη διάρκεια των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί (…), τη θερμοκρασία του νερού, πλέον εκτιμάμε ότι δεν θα βρούμε αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς» δήλωσε ο αντιναύαρχος της ακτοφυλακής Σάνον Γκίλριθ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες από αέρος, θαλάσσης, ακόμη και υποβρυχίως, και κατάφεραν να εντοπίσουν δύο επιζώντες, ο ένας εκ των οποίων είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Όμως χθες το βράδυ λόγω των δύσκολων συνθηκών -η παλίρροια και τα ρεύματα κατέστησαν το έργο των δυτών επικίνδυνο- ανεστάλησαν οι έρευνες.

«Απλώς περνάμε σε μια νέα φάση» των επιχειρήσεων, εξήγησε, με άλλον αξιωματούχο να διευκρινίζει ότι οι δύτες θα επιστρέψουν στο σημείο του δυστυχήματος σήμερα το πρωί.

Οι έξι αγνοούμενοι είναι εργάτες που πραγματοποιούσαν έργα οδοποιίας στη γέφυρα την ώρα που κατέρρευσε.

Ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», με την αστυνομία να αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

«Ήρωες»

Ο απολογισμός αυτού του «φρικτού δυστυχήματος», όπως το χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερος αν το φορτηγό πλοίο το οποίο «απώλεσε προσωρινά το σύστημα προώθησης» δεν είχε προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Χάρη σε αυτό το σήμα κινδύνου οι αρχές πρόλαβαν να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων πάνω στη γέφυρα.

Το 300 μέτρων μήκους πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali μόλις είχε ξεκινήσει ένα ταξίδι 27 ημερών από το λιμάνι της Βαλτιμόρης με προορισμό τη Σρι Λάνκα.

Λίγο μετά τον απόπλου του, στη μέση της νύκτας της Δευτέρας προς Τρίτη, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου και η μηχανή του έπαψαν να λειτουργούν. Το πλήρωμα του Dali δεν μπορούσε να ελέγξει το τεράστιο πλοίο.

Τα μέλη του πληρώματος προσπάθησαν μάταια να αποκαταστήσουν τη βλάβη, ενώ ο ένας πλοηγός που βρισκόταν πάνω σε αυτό έδινε εντολές στο πλήρωμα να επιστρέψει το Dali στο λιμάνι και να ρίξει άγκυρα.

Αν και φαίνεται ότι μια γεννήτρια κάποια στιγμή άρχισε να λειτουργεί, το πλοίο δεν ανέκτησε τις μηχανές του.

Οι πλοηγοί δεν είχαν άλλη επιλογή και λίγο πριν τη 01:30 (τοπική ώρα, 07:30 ώρα Ελλάδας) τα ξημερώματα της Τρίτης εξέπεμψαν κινδύνου προειδοποιώντας τις αρχές ότι επίκειται πρόσκρουση.

«Πλησιάζει ένα πλοίο το οποίο έχει χάσει το σύστημα πλοήγησης», ακούγεται να λέει στέλεχος της υπηρεσίας Μεταφορών του Μέριλαντ στον ασύρματο. «Μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο, πρέπει να διακόψουμε την κυκλοφορία».

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουες Μουρ χαρακτήρισε το πλήρωμα του Dali «ήρωες» και πρόσθεσε ότι η άμεση αντίδρασή τους «έσωσε ζωές» διότι οι αρχές πρόλαβαν να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, τα δύο λεπτά που πέρασαν μετά την εκπομπή του σήματος κινδύνου και της πρόσκρουσης.

Σημαντικός οδικός άξονας

Η γέφυρα Francis Scott Key, μήκους 2,6 χιλιομέτρων, αποτελεί μέρος του βασικού οδικού άξονα που συνδέει τις βόρειες με τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, στις ανατολικές ακτές της χώρας.

Εξάλλου η πρόσβαση στο λιμάνι της Βαλτιμόρης δεν είναι πλέον δυνατή λόγω των συντριμμιών της γέφυρας και οι θαλάσσιες μεταφορές εκεί «έχουν διακοπεί μέχρι νεοτέρας», σύμφωνα με τις αρχές.

Το λιμάνι της Βαλτιμόρης είναι το σημαντικότερο των ΗΠΑ όσον αφορά τα φορτία αυτοκινήτων. Μόνο το 2022 πέρασαν από εκεί περισσότερα από 750.000 οχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της λιμενικής αρχής. Είναι επίσης ένα από τα μεγαλύτερα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές άνθρακα.

Το κλείσιμο αυτού του μεγάλου λιμανιού στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων – από αυτοκίνητα μέχρι άνθρακα ή και ζάχαρη, κάτι που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι καθυστερήσεις και το κόστος τους

Το Dali ανήκει στην Grace Ocean Pt Ltd, τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Synergy Marine Corp και είχε ναυλωθεί από τη δανέζικη εταιρεία Maersk. Τα 22 μέλη του πληρώματός του είναι σώα.

Οι λιμενικές αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν χθες ότι το Dali πέρασε με επιτυχία δύο ελέγχους το 2023 και ότι τον Ιούνιο επισκευάστηκε ένα όργανο ελέγχου πίεσης των καυσίμων που είχε πρόβλημα.

Οι λιμενικές αρχές της Χιλής από την πλευρά τους επεσήμαναν το 2023 ότι το Dali αντιμετώπισε πρόβλημα στις μηχανές του, το οποίο όμως επίσης επισκευάστηκε.

