Κλειστό το διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου



Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET) θα είναι κλειστό την 29η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2024, τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων αντίστοιχα. Οι ημέρες αυτές δεν συμπίπτουν με αργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας και συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, είναι ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και θα ισχύσουν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Κατά τις ημέρες ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και της πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, τις ίδιες ημέρες, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη, 2 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 28 Μαρτίου ή την Τρίτη, 2 Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την 29η Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2024, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης την 2 Απριλίου 2024.

Τέλος, συστήνεται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων (π.χ. μισθοδοσίας), να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.