Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πληρώσει για την ανοικοδόμηση της γέφυρας Scott Key Bridge ενώ ανέφερε ότι η πρόσκορουση του πλοίου πάνω στη γέφυρα επρόκειτο για ατύχημα.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να κινήσει «γη και ουρανό» για να ανοίξει ξανά ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια του κόσμου, λέγοντας ότι «θα το επαναφέρουμε σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό. 15.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτό το λιμάνι. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε αυτές τις θέσεις εργασίας», είπε ο Μπάιντεν σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Biden: To the people of Baltimore, we are with you, we will stay with you as long as it takes. Like the governor said, you are Maryland tough, Baltimore strong. We will get through this together. pic.twitter.com/hzsqgWdFcC — Acyn (@Acyn) March 26, 2024

«Έχω δώσει εντολές στην ομάδα μου να κινήσει γη και ουρανό για να ανοίξει το λιμάνι και να ξαναχτίσει τη γέφυρα το συντομότερο δυνατό», είπε.

«Πρόθεσή μου είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να πληρώσει για ολόκληρο το κόστος της ανοικοδόμησης αυτής της γέφυρας. Αναμένω από το Κογκρέσο να υποστηρίξει την προσπάθειά μου και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Οι κάτοικοι της Βαλτιμόρης μπορούν να βασίζονται σε εμάς ότι θα μείνουμε μαζί τους σε κάθε βήμα», τόνισε ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται να περιμένει την έρευνα για να δει αν το πλοίο έφταιγε ώστε να αποφασίσει για την ανοικοδόμηση της γέφυρας.

«Δεν θα περιμένουμε να συμβεί αυτό. Θα προπληρώσουμε για να φτιάξουμε τη γέφυρα και να ανοίξει ξανά», είπε ο Μπάιντεν.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Μέχρι και αυτή την ώρα, έξι εργάτες οικοδομής που διόρθωναν λακκούβες στη γέφυρα Francis Scott Key παραμένουν αγνοούμενοι καθώς δύτες και σωστικά συνεργεία με βάρκες και ελικόπτερα συνεχίζουν τις έρευνες για την ανεύρεσή τους.

Παράλληλα, το έργο των διασωστών αναμένεται να δυσκολέψει η στάθμη του νερου που ανεβαίνει.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι δύο είναι οι διασωθέντες από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο ενώ άλλοι έξι αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά τη διάσωσή του από τα νερά.

Ο δεύτερος αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες, καθώς δεν είχε τραυματισθεί.

Το χρονικό του ατυχήματος

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Μέριλαντ είχε ανακοινώσει ότι το ατύχημα οφείλεται σε απώλεια της ισχύος του φορτηγού πλοίου ενώ το πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου και είχε ενημερώσει τις αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχο του πλοίου.

Ο Κυβερνήτης του Μέριλαντ, Γουές Μουρ, επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου επικοινώνησε με τις αρχές και ενημέρωσε ότι το πλοίο είχε χάσει την ισχύ του.

Ειδικότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι μετά από ένα τηλεφώνημα που έλαβε χώρα πριν από τη σύγκρουση, οι εργαζόμενοι σταμάτησαν τη κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα, με αποτέλεσμα να σωθούν ζωές.

Maryland Governor Wes Moore briefs reporters on Key Bridge collapse in Baltimore:



• Appears to be an accident

• Working closely with feds

• Ship’s crew warned of power issue

• Some cars were stopped from coming on the bridge when Mayday call came in pic.twitter.com/QqmOg5409w — Keith Boykin (@keithboykin) March 26, 2024

Παράλληλα, ο κυβερνήτης τους Μέριλαντ ανέφερε ότι «η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ένα ατύχημα, δεν έχουμε δει καμία αξιόπιστη απόδειξη τρομοκρατικής επίθεσης».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) όταν το πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και οχήματα να βρεθούν στο νερό.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube δείχνει το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι και να τυλίγεται στις φλόγες με τους προβολείς των οχημάτων να διακρίνονται καθώς πέφτουν στο νερό.

🚨BREAKING: MARYLAND GOV DECLARES STATE OF EMERGENCY



A cargo ship appeared to have lost power moments before it crashed into the Key Bridge in Maryland causing it to collapse. pic.twitter.com/GGasQdgXWK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2024

