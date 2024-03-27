Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 1.430 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 1.430 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.430,07 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,53%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 5,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,19%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (2,16%), της Coca Cola HBC (+1,79%), Quest Συμμετοχών (+1,72%), του ΟΠΑΠ (+1,11%) και της Σαράντης (+1,05%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,50%), της Autohellas (-0,73%) και της Elvalhalcor (-0,51%).

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 13 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Q&R +7,14% και Κυριακούλης +4,42%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις -7,41% και Alpha Αστικά Ακίνητα -2,40%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

