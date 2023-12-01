Διόδια: Αύξηση κατά 7,6% από το 2024 – Πόσο θα κοστίζουν οι διαδρομές

Αύξηση 7,6-7,7% θα δοθεί από το νέο έτος στα διόδια όλης της χώρας. Επειτα από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους παραχωρησιούχους και στο υπουργείο Υποδομών συμφωνήθηκε η προσαύξηση του 2023 (12%), που δεν εισπράχθηκε ποτέ, να μοιραστεί σε τρεις δόσεις έως το 2026 και οι παραχωρησιούχοι να απορροφήσουν ένα μέρος αυτής.

Οι παραχωρησιούχοι, πάντως, έχουν υποβάλει αιτήματα αποζημιώσεων για τα διαφυγόντα κέρδη του 2023 και όλα δείχνουν ότι δύσκολα το υπουργείο θα αποφύγει να τα καταβάλει.

Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο θα αναλάβει το κόστος της πολιτικής απόφασής του να μην επιβληθούν πέρυσι αυξήσεις.

Πηγή: skai.gr

