Γεωργιάδης: Καλύτερο και από τις προβλέψεις, το ποσοστό της ανεργίας

«Το εξαιρετικό καλό νέο της ημέρας είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι για τον μήνα Οκτώβριο το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έπεσε στο 9,6% που είναι ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και δεκαπέντε χρόνια» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας 'Αδωνις Γεωργιάδης στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης έκφρασης γνώμης για την τοποθέτηση του υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Γεώργιου-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου.

Ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε πως «είναι η πρώτη φορά που η ανεργία έπεσε από διψήφιο ποσοστό. Νωρίτερα από τις προβλέψεις όλων των μοντέλων μετά την χρεοκοπία της χώρας. Αποτελεί, ίσως, την καλύτερη απόδειξη της οικονομικής επιτυχίας της Ελλάδας» υπογραμμίζοντας πως το γεγονός της μείωση της ανεργίας « είναι πολύ σημαντικό, καθώς αύριο το βράδυ αναμένουμε την ανακοίνωση του οίκου Fitch για την απόδοση πιστοληπτική ικανότητας της χώρας και τα θετικά νέα για την οικονομίας μας θα έχουν φτάσει στα κεντρικά γραφεία όλων των οίκων αξιολόγησης». Ο υπουργός επισήμανε ότι «είναι σημαντική η μείωση της ανεργίας σε μονοψήφιο αριθμό, αλλά κυρίως γιατί είναι μονοψήφιο το ποσοστό αυτό, πολύ ταχύτερα από τις προβλέψεις που υπήρχαν. Δηλαδή, η αποκλιμάκωση της ανεργίας γίνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από αυτούς που αναμέναμε και καταγράφαμε».

Ο κ. Γεωργιάδης, πρόσθεσε ότι η μείωση της ανεργίας σαφώς «είναι μια δικαίωση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και εμού γιατί όταν αποφασίσαμε να ξεπαγώσουμε νωρίτερα τις τριετίες, προεξοφλούσαμε την πτώση της ανεργίας νωρίτερα από το αναμενόμενο με όσα ανέφεραν οι αναλύσεις»

Ο υπουργός ερωτηθείς σχετικά με τον ειδικό δείκτη της ανεργίας των νέων ανέφερε «ότι η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ αφορά τον γενικό δείκτη ανεργίας, οι επιμέρους δείκτες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες» και εκτίμησε πως «αναλογικά θα είναι καλύτερος και ο δείκτης ανεργίας των νέων». Σημείωσε, πάντως, ότι «για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023, ο δείκτης ανεργίας των νέων είχε πέσει για πρώτη φορά κάτω από το 20%, όταν πριν επτά χρόνια η ανεργία των νέων ήταν στο 60%» προσθέτοντας ότι «σε επίπεδο ΕΕ η χώρα μας, εάν και από το 2010 η Ελλάδα ήταν σταθερά και με πολύ μεγάλη διαφορά η πρώτη με το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας νέων, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2023 είμασταν στην 9η θέση, δηλαδή είχαμε βελτιώσει την θέση μας κατά εννέα θέσεις από την παραδοσιακή τελευταία θέση που είχαμε».

Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, επανέλαβε πως το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης είναι η αύξηση του επιπέδου των μισθών, με προεκλογική δέσμευση ο μέσος μισθός στην Ελλάδα να φτάσει τα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, από τα περίπου 1.050 ευρώ που είναι σήμερα» και ανέφερε πως ο στόχος αυτός «είμαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί, καθώς όσο πέφτει ο ρυθμός της ανεργίας, η αξία της μισθωτής εργασίας αυξάνεται».

Ο υπουργός, σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών της Αντιπολίτευσης περί αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης είπε ότι «δεν υπάρχει καμία δήλωσή του ποτέ και πουθενά για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης». Διευκρίνισε ότι και αυτό που είπε ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου σε τηλεοπτική εκπομπή, ως καθηγητής και τεχνοκράτης που είναι, ήταν ότι ο Νόμος που ισχύει από το 2010 και ψηφίστηκε από την Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου που έχει συνδέει τα όρια συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Ο νόμος αυτός διαδοχικά έχει ψηφιστεί και σωστά από την επόμενη Κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου, αλλά το 2017 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή, όμως, δυστυχώς λόγω του covid δεν είχαμε αύξηση, αλλά μείωση του προσδόκιμου ζωής την περασμένη τριετία, αυτό το θέμα θα το ξαναδούμε το 2027» όπως είπε και ο υφυπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στις αναφορές βουλευτών σχετικά με την μερική απασχόληση είπε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση της πλήρους απασχόλησης και μείωση της μερικής απασχόλησης. Η μερική απασχόληση χονδρικά ήταν στο 60% και σήμερα είναι στο 40%, άρα έχουμε σχεδόν 50% βελτίωση της σχέσης από την μερική στην πλήρη απασχόληση αυτή την τετραετία. Δεν έχουμε, δηλαδή, μόνο αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 350.000 με 400.000 θέσεις, αλλά έχουμε και αύξηση των ωρών εργασίας των ήδη εργαζομένων με περισσότερες δηλωμένες ώρες εργασίας».

Ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι σημαντικός είναι να βλέπουμε και τον «δείκτη αγοραστικής δύναμης του μισθού», όπου η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην 12η θέση από την 18η που ήταν το 2019. Και αυτός ο δείκτης μετράει την αγοραστική δύναμη που έχει ο μισθός που λαμβάνει ο εργαζόμενος σε σχέση με τους εργαζόμενους των άλλων χωρών»

Ο υπουργός, συμφώνησε με την ανάγκη χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και δήλωσε ανοικτός στο να υπάρξει μια συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής με την παρουσία του διοικητή της ΔΥΠΑ, αλλά και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας, τόσο για τις εκτιμήσεις μας για τις ειδικότητες που απουσιάζουν από την αγορά εργασίας, για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που γίνονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και για αυτά που σχεδιάζονται από το ΕΣΠΑ, για τις ημέρες καριέρας αλλά και τι φέρνει το βραχυχρόνιο διάστημα η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.

Οι θέσεις των κομμάτων για την ανεργία.

Κατά την συζήτηση που αναπτύχθηκε στην Επιτροπή, σχετικά με την μείωση του ποσοστού ανεργίας, ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Λοβέρδος, από την δική του πλευρά σχολίασε πως η είδηση της πτώσης της ανεργίας είναι πολύ σημαντική, καθώς ήταν και μια προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παράλληλα ζήτησε να προχωρήσει και η άλλη δέσμευση της ΝΔ για την αύξηση των μισθών, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και στο πως θα κατευθύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας σε θέσεις εργασίας συγκεκριμένων τομέων που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, ανέφερε ότι «είμαστε στο τελευταίο μίλι στην προσπάθεια της χώρας για να μειώσει την ανεργία της σε ένα επίπεδο του 4 με 5% για να λέμε ότι είμαστε μια υγιής οικονομία» και επισήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας με ένα νέο σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις εξειδικευμένου εργοτεχνικού προσωπικού όπως και για τομείς που φέρνει η νέα τεχνολογία.

0 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης ανέφερε ότι «είναι ένα σημαντικό βήμα η μείωση του γενικού δείκτη ανεργίας για το μήνα Οκτώβριο, αλλά χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση θα ήταν σημαντικό να μάθουμε ποιος είναι ο επιμέρους κρίσιμος δείκτη ανεργίας στους νέους». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός είπε πως «χαιρόμαστε που μειώνεται η ανεργία, αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς εξελίσσονται η ανεργία των νέων, οι ελλαστικές μορφές απασχόλησης, η μερική απασχόληση, η εργασία με συμβάσεις, καθώς αρκεί ακόμα και ένα ημερομίσθιο το μήνα για να καταγράφεται ως μείωση της ανεργίας».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υφυπουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγου για τα όρια συνταξιοδότης την χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και πρόσθεσε ότι οι ακριβείς του δηλώσεις ήταν « το τι θα γίνει με τα όρια ηλικίας θα το ξέρουμε το 2027 και κανείς δεν μπορεί να το ξέρει σήμερα»

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, από την δική του πλευρά επισήμανε ότι η σταθερή εργασία έχει μειωθεί, σε αντίθεση με την αύξηση των ευέλικτων και ελαστικών μορφών εργασίας που επικρατούν στην αγορά και έχουν τεράστιες συνέπειες για τους εργαζόμενους. Παρατήρησε ότι ο ΕΦΚΑ έχει από τον Φεβρουάριο του 2023 να εκδώσει στοιχεία απασχόλησης, επισημαίνοντας ότι σε αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται πόσες ημέρες το μήνα ένας εργαζόμενος εργάστηκε. Σήμερα είπε ο βουλευτής, ο χρόνος εργασίας έχει γίνει λάστιχο και σημείωσε ότι «η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη και ας μην επιχαίρει η Κυβέρνηση».

Ο βουλευτής της Νίκης Κωνσταντίνος Βρεττός υποστήριξε ότι «έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ μετά την Ισπανία». Παρατήρησε πως από την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την επένδυση στην τεχνολογία που θα γίνει μέσα και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα περιοριστούν θέσεις εργασίας.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας είπε ότι παρά την πτώση του ποσοστού της ανεργίας, το πρόβλημα παραμένει πολύ μεγάλο. Είμαστε η δεύτερη χώρα με την μεγαλύτερη ανεργία στην ΕΕ των 27. Ο μέσος όρος ανεργίας στην ΕΕ είναι 6% και είμαστε σημαντικά πάνω από αυτόν. Ο βουλευτής καταλόγισε επιλεκτικό τρόπο προβολής και παρουσίασης των στοιχείων. Επίσης, ανέφερε ότι στο ποσοστό της ανεργία δεν προσμετρούνται όσοι φεύγουν από την χώρα, μια διαρροή που συνεχίζεται - σύμφωνα με δημοσιεύματα- και σήμερα με υψηλούς ρυθμούς.

Το κτήριο του ΕΦΚΑ στη Ρόδο

Ο υπουργός, παρενθετικά της συνεδρίασης, επίσης, ανακοίνωσε στην Επιτροπή ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του πρώην ΙΚΑ , νυν ΕΦΚΑ, στην Ρόδο, καθώς ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει πολλές διαδοχικές κυβερνήσεις και πολλά εμπλεκόμενα Υπουργεία. Ο κ. Γεωργιάδης, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο περιουσιακό στοιχείο του ΕΦΚΑ, ένα σημαντικό και μεγάλο κτήριο στο κέντρο της Ρόδου, που είχε εγκαταλειφθεί λόγω στατικών προβλημάτων και για τις ανάγκες του Οργανισμού ενοικιαζόντουσαν γραφεία σε άλλα κτήρια. Ο υπουργός εκτίμησε ότι το κτήριο αυτό θα είναι έτοιμο στους επόμενους μήνες, είτε για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ο ΕΦΚΑ, είτε να το ενοικιάσει έχοντας όφελος της περιουσίας του.

Υποδιοικητής e-ΕΦΚΑ

Θετική άποψη κατά πλειοψηφία έλαβε από την Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ο Γεώργιος- Εμμανουήλ Παπαδημητρίου για την θέση του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ.

«Υπέρ» της τοποθέτησης του κ. Παπαδημητρίου τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ελληνική Λύση τοποθετήθηκε με το «παρών» διευκρινίζοντας πως δεν έχει να κάνει τόσο με το πρόσωπο του κ. Παπαδημητρίου, αλλά στις κυβερνητικές επιλογές και τις επιλογές των προτεινόμενων προσώπων από την Κυβέρνηση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.